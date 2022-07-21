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  4. Боруссия Дортмунд нацелилась на форварда Интера
Германия
21 июля 2022, 14:51 |
252
0

Боруссия Дортмунд нацелилась на форварда Интера

Эдин Джеко может вернуться в Бундеслигу

21 июля 2022, 14:51 |
252
0
Боруссия Дортмунд нацелилась на форварда Интера
ФК Интер. Эдин Джеко

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к форварду «Интера» Эдину Джеко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Боруссия» была вынуждена снова выйти на рынок в поисках форварда из-за неопределенности по поводу будущего Себастьяна Алле. Ранее у него обнаружили опухоль яичка.

Ранее Джеко уже выступал в Бундеслиге в 2007 – 2011 годах за «Вольфсбург», и в 2009 году выиграл с командой сенсационное чемпионство.

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Эдин Джеко Себастьян Алле Интер Милан Боруссия Дортмунд
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Источник Calciomercato.it
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