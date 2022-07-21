Германия21 июля 2022, 14:51 |
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Боруссия Дортмунд нацелилась на форварда Интера
Эдин Джеко может вернуться в Бундеслигу
21 июля 2022, 14:51 |
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«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к форварду «Интера» Эдину Джеко. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Боруссия» была вынуждена снова выйти на рынок в поисках форварда из-за неопределенности по поводу будущего Себастьяна Алле. Ранее у него обнаружили опухоль яичка.
Ранее Джеко уже выступал в Бундеслиге в 2007 – 2011 годах за «Вольфсбург», и в 2009 году выиграл с командой сенсационное чемпионство.
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