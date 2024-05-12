Месси – в шоке. Аргентинец в недоумении от нововведения в МЛС
Нападающий попал в непривычную ситуацию
В ночь на 12 мая в регулярном чемпионате МЛС отношения выяснили «Интер Майами», ведомый аргентинцем Лионелем Месси, и «Монреаль Импэкт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Месси и Ко.
По ходу поединка Лионель Месси выказал недовольство нововведением в лиге. В какой-то момент нападающий получил повреждение и был вынужден прибегнуть к помощи врачей. После этого он длительное время не мог вернуться на поле, так как, согласно новым правилам МЛС, в случае обращения игрока за медицинской помощью он должен покинуть пределы поля и пробыть там не менее двух минут.
Месси, стоя у кромки поля в ожидания разрешения на возвращение на поле, высказал свое недовольство:
«С такими правилами дела будут плохи», – заявил аргентинец.
Напомним, в матче с «Монреаль Импэкт» Месси сыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями. Он прервал свою 11-матчевую серию с результативными действиями.
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