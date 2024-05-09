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Англия
09 мая 2024, 13:28 | Обновлено 09 мая 2024, 13:33
212
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал

Поединок пройдет 12 мая в Манчестере

09 мая 2024, 13:28 | Обновлено 09 мая 2024, 13:33
212
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 1-е место, имея в активе 83 очка после 36 матчей. У «Ман Юнайтед» 54 пункта после 35 игр и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» проведет телеканал Setanta Sports.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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