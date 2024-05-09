В воскресенье, 12 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 1-е место, имея в активе 83 очка после 36 матчей. У «Ман Юнайтед» 54 пункта после 35 игр и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» проведет телеканал Setanta Sports.