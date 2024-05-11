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Германия
11 мая 2024, 21:27 | Обновлено 11 мая 2024, 21:29
111
2

Майнц крупно обыграл Боруссию Д, РБ Лейпциг сыграл вничью с Вердером

«Кельн» вырвал победу в матче с «Унионом»

11 мая 2024, 21:27 | Обновлено 11 мая 2024, 21:29
111
2
Майнц крупно обыграл Боруссию Д, РБ Лейпциг сыграл вничью с Вердером
ФК Майнц

Состоялись 5 матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Боруссия Д» проиграла «Майнцу», «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Вердером».

Чемпионат Германии. 33-й тур

«Фрайбург» – «Хайденхайм» – 1:1
Голы: Доан (29) – Зесса (37).

«Кельн» – «Унион» – 3:2
Голы: пенальти Кайнц (45), Тиггес (87), Даунс (90+2) – Кнохе (15), пенальти Фолланд (19).

«РБ Лейпциг» – «Вердер» – 1:1
Голы: Шешко (61) – автогол Зайвальд (35),

«Боруссия М» – «Айнтрахт Ф» – 1:1
Голы: Хак (9) – Дина-Эбимбе (35).

«Майнц» – «Боруссия Д» – 3:0
Голы: Баррейро (12), Ли Чжэ Сон (19), Ли Чжэ Сон (23).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Похоже бд слил игру поставив все на лч.
Может выйти боком.
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