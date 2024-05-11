Майнц крупно обыграл Боруссию Д, РБ Лейпциг сыграл вничью с Вердером
«Кельн» вырвал победу в матче с «Унионом»
Состоялись 5 матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Боруссия Д» проиграла «Майнцу», «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Вердером».
Чемпионат Германии. 33-й тур
«Фрайбург» – «Хайденхайм» – 1:1
Голы: Доан (29) – Зесса (37).
«Кельн» – «Унион» – 3:2
Голы: пенальти Кайнц (45), Тиггес (87), Даунс (90+2) – Кнохе (15), пенальти Фолланд (19).
«РБ Лейпциг» – «Вердер» – 1:1
Голы: Шешко (61) – автогол Зайвальд (35),
«Боруссия М» – «Айнтрахт Ф» – 1:1
Голы: Хак (9) – Дина-Эбимбе (35).
«Майнц» – «Боруссия Д» – 3:0
Голы: Баррейро (12), Ли Чжэ Сон (19), Ли Чжэ Сон (23).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок оценил чемпионский титул УПЛ
Австралийский боксер проводил спарринги с россиянами
Может выйти боком.