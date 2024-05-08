Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ
В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» Кривой Рог и «Полесье» Житомир.
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Матч начнется – в 18:00.
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Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 54 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 43 набранных пункта.
Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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