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Чемпионат Украины
Кривбасс
12.05.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 12:56 | Обновлено 08 мая 2024, 13:06
65
0

Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая в 18:00 матч 28-го тура УПЛ

08 мая 2024, 12:56 | Обновлено 08 мая 2024, 13:06
65
0
Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» Кривой Рог и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Матч начнется – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 54 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 43 набранных пункта.

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Кривбасс – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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