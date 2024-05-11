Шахтер, несмотря на титул УПЛ, еще не обеспечил основу ЛЧ. Что еще нужно?

В субботу, 11 мая, прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Шахтер» и «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Арена Львов». «Горняки» победили со счетом 1:0 и завоевали чемпионский титул УПЛ, который стал 15-м для клуба из Донецка.

«Шахтер» благодаря чемпионству гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, однако пока что под вопросом находится попадание горняков в основной раунд турнира.

«Горняки» гарантировали себе участие в 4-м раунде квалификации ЛЧ. Для того, чтобы попасть в основной раунд турнира, команде из Донецка нужна победа «Реала» в финале нынешней ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд. «Шахтер» также устроит, если «шмели» закончат сезон в Бундеслиге в топ-4 турнирной таблицы, где пока что дортмундцы занимают пятую строчку.

Таким образом, Шахтеру нужен проигрыш «Боруссии» Д в финале ЛЧ или же финиш «шмелей» в топ-4 в Бундеслиге.