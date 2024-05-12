Именитый вратарь покинет ПСЖ в конце сезона

Именитый костариканский вратарь Кейлор Навас у себя в соцсетях сообщил о том, что покинет «ПСЖ» в конце нынешнего сезона на правах свободного агента. Срок действия его контракта с чемпионами Франции истекает 30 июня 2024 года.

Навас выступает за «ПСЖ» с лета 2019 года. В последние годы 37-летний вратарь проиграл конкуренцию за место в основе голкиперу сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне Кейлор Навас провел лишь 5 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов и один раз отстоял «на ноль».