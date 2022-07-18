ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с Ибрагимовичем
Форвард останется в клубе еще на год
«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем. Соглашение с 40-летним шведским ветераном рассчитан еще на один год.
Отметим, что чемпионы Италии продлили контракт с Ибрагимовичем несмотря на тяжелую травму форварда, из-за которой он пропустит как минимум половину следующего сезона.
В прошлом сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.
📽️ Never satisfied, alwaIZ hungry for more ❤️🖤 #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022
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