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Италия
18 июля 2022, 17:22 | Обновлено 18 июля 2022, 17:23
508
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с Ибрагимовичем

Форвард останется в клубе еще на год

18 июля 2022, 17:22 | Обновлено 18 июля 2022, 17:23
508
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с Ибрагимовичем
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем. Соглашение с 40-летним шведским ветераном рассчитан еще на один год.

Отметим, что чемпионы Италии продлили контракт с Ибрагимовичем несмотря на тяжелую травму форварда, из-за которой он пропустит как минимум половину следующего сезона.

В прошлом сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Милан Златан Ибрагимович продление контракта
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Источник ФК Милан
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