ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с Ибрагимовичем

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Златаном Ибрагимовичем. Соглашение с 40-летним шведским ветераном рассчитан еще на один год.

Отметим, что чемпионы Италии продлили контракт с Ибрагимовичем несмотря на тяжелую травму форварда, из-за которой он пропустит как минимум половину следующего сезона.

В прошлом сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.

📽️ Never satisfied, alwaIZ hungry for more ❤️🖤 #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW