Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович договорился с клубом о продлении контракта.

Стороны пришли к соглашению с продлением еще на 1 сезон – до 30 июня 2023 года. Оклад форварда составит 1-1,5 миллиона евро с бонусами за голы и результативные передачи. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Серии А 41-летний Ибрагимович провел в составе россонери 23 матча, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.