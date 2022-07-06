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  4. Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Италия
06 июля 2022, 08:17 | Обновлено 06 июля 2022, 08:27
809
0

Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом

Соглашение будет подписано на 1 сезон

06 июля 2022, 08:17 | Обновлено 06 июля 2022, 08:27
809
0
Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович договорился с клубом о продлении контракта.

Стороны пришли к соглашению с продлением еще на 1 сезон – до 30 июня 2023 года. Оклад форварда составит 1-1,5 миллиона евро с бонусами за голы и результативные передачи. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Серии А 41-летний Ибрагимович провел в составе россонери 23 матча, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.

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Златан Ибрагимович Милан
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Источник Sky Sports
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