Италия06 июля 2022, 08:17 | Обновлено 06 июля 2022, 08:27
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Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом
Соглашение будет подписано на 1 сезон
06 июля 2022, 08:17 | Обновлено 06 июля 2022, 08:27
809
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович договорился с клубом о продлении контракта.
Стороны пришли к соглашению с продлением еще на 1 сезон – до 30 июня 2023 года. Оклад форварда составит 1-1,5 миллиона евро с бонусами за голы и результативные передачи. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Серии А 41-летний Ибрагимович провел в составе россонери 23 матча, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.
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