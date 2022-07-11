Ярмоленко в Динамо: зов крови

Странные мы, футбольные болельщики, люди. Не так давно, когда Андрей Ярмоленко прозябал на скамье запасных «Вест Хэма», мы (и я в том числе) практически в унисон трубили: дескать, возвращайся, Андрюха, в родное «Динамо». Денег ты уже заработал на две жизни, выше головы уже не прыгнешь, самый раз сделать ход конем и вернуться в Киев.

Но стоило футбольной молве всерьез заговорить о том, что капитан сборной Украины уже одной ногой в «Динамо», как все мы (ну, многие точно) бухтим, что, мол, не нужно спешить возвращаться, можно еще пару годков поиграть в хорошей Европе. Или в дорогой Азии. Или притягательной МЛС. Одним словом, сейчас в Украину не нужно. Успеется.

На мой взгляд, данный парадокс имеет очень простое объяснение: война. Если до начала рашистской агрессии в Украину мы сознательно и неосознанно завлекали одного из лучших украинских футболистов времен Независимости в родные пенаты, не особо надеясь, что подобное случится, то сейчас, учитывая известные риски (прежде всего в отсутствии безопасности), мы стараемся как минимум неосознанно оградить Андрея от возвращения. Вот такая вот эмоциональная подоплека данного вопроса.

***

Но если эмоции вынести за скобки, то возвращение Ярмолы в родную гавань – если и не свершившийся факт, то очень и очень вероятный. Собственно, сам 32-летний футболист не так давно не скрывал своего намерения рано или поздно вернуться в «Динамо». В мае сего года Андрей сказал, что для него «Динамо» - команда номер один, и что до войны он всерьез собирался вернуться, закончить карьеру в родном клубе. Но война изменила ситуацию – в том плане, что долго судьба следующего сезона УПЛ была неопределенной.

По всей видимости, когда контуры нового сезона чемпионата Украины определились, намерения Ярмоленко тоже приобрели осязаемые границы. У него действительно были варианты продолжить карьеру за рубежом. И не только были, но и сейчас остаются. Судя по всему, за океан Андрей не собирается. Он и сам не горит желанием, да и семья против.

Нечто подобное можно адресовать и относительно интереса турецких грандов. В частности, «Фенербахче». Насколько я понимаю, не лежит душа. Как и к «Аль-Айну», который тренирует Ребров.

По некоторой информации, Андрей был бы не против остаться в Англии. В особенности - в Лондоне. И вроде бы в его услугах заинтересован «Фулхэм», однако, опять-таки, по слухам, украинец хочет иметь твердое место в основе, а этого ему никто гарантировать не может.

Вот таким нехитрым путем исключений и получается, что переход в «Динамо» - фактически оптимальный на данный момент. И для самого футболиста, и для его родного клуба.

О резонах «бело-синих» в случае прихода бывшего капитана поговорим как-нибудь в следующий раз. В данной связи ограничусь лишь тем, что окромя сугубо игровой пользы от Ярмолы на поле, динамовский коллектив получит и настоящего «сенатора» в раздевалке. Кроме того, как мне кажется, приход Ярмоленко может послужить толчком к уходу за рубеж Цыганкова, который, если говорить объективно, засиделся на одном месте.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (справа)

Не скажу, точнее, не считаю, что эти двое не сработаются или не впишутся в стартовый состав. Впишутся. И последняя модель игры сборной Украины тому яркое подтверждение. Тут дело в ином. Цыганкову действительно нужно уходить за бугор прямо сейчас. Потому что есть вероятность того, что динамовцы не попадут в новый сезон Лиги чемпионов, и что чемпионат Украины из-за войны и оттока легионеров «просядет». Поэтому и цена на Виктора может упасть, да и сам футболист может оказаться в прострации. Поэтому, мне кажется, что Цыганкова «Динамо» должно отпустить сейчас. Пока есть предложения, и пока можно выторговать нормальные деньги.

***

Но сейчас не о Вите, а об Андрюхе. Так получается, что то место, где все и вся больше всего ждут Ярмоленко – это и есть как раз Киев. Как раз «Динамо». Ну судите сами: ни в «Фенербахче», ни «Аль-Айне», ни в МЛС, ни тем более в «Фулхэме» Андрей так не нужен, как нужен сейчас «бело-синим». Как нужен сейчас болельщикам столичного гранда. И как нужен сейчас Украине.

Мне кажется, что именно сейчас – оптимальное и в чем-то даже знаковое время для возвращения Ярмолы на круги своя. Многие сравнивают его возвращение с камбэком другого великого Андрея – Шевченко. И действительно, тут есть много общего. И много совпадений. Разница лишь в том, как по мне, что Шева возвращался уже откровенно доигрывать: такой себе забронзовелый памятник самому себе, когда уже никому ничего не нужно доказывать. И Андрей Николаевич Первый не доказывал.

А вот Андрей Николаевич Второй, то есть Ярмоленко, доказывать будет. Он еще не наигрался. Он еще не напобеждался. У него еще есть и задор, и мотивация. К тому же, по слухам, зарплату в «Динамо» ему пообещали практически такую же, как обещают в «Фенербахче». Так почему бы и нет?

Лично я очень хочу, чтобы Андрей вернулся в Украину, в «Динамо» именно сейчас. Хотя я был одним из тех многих, кто считал, что ему еще можно пару лет поиграть где-нибудь в условной «Парме».

Сейчас не до условностей. Живем только сейчас, сегодня. Ощущение сочувствия, соучастия, принадлежности к чему-то большому, что сейчас зарождается в нашей стране, проникло в глаза и нейроны почти всем сознательным. Ярмоленко всегда был таким. Как минимум нормальным. Даже когда говорил, что «я не футболист». Наверное, это зов крови.

А коль так, нужно приезжать. Тут есть незаконченное дело.