Ярмоленко в Динамо: зов крови
Обозреватель Sport.ua считает, что именно сейчас идеальный момент для возвращения
Странные мы, футбольные болельщики, люди. Не так давно, когда Андрей Ярмоленко прозябал на скамье запасных «Вест Хэма», мы (и я в том числе) практически в унисон трубили: дескать, возвращайся, Андрюха, в родное «Динамо». Денег ты уже заработал на две жизни, выше головы уже не прыгнешь, самый раз сделать ход конем и вернуться в Киев.
Но стоило футбольной молве всерьез заговорить о том, что капитан сборной Украины уже одной ногой в «Динамо», как все мы (ну, многие точно) бухтим, что, мол, не нужно спешить возвращаться, можно еще пару годков поиграть в хорошей Европе. Или в дорогой Азии. Или притягательной МЛС. Одним словом, сейчас в Украину не нужно. Успеется.
На мой взгляд, данный парадокс имеет очень простое объяснение: война. Если до начала рашистской агрессии в Украину мы сознательно и неосознанно завлекали одного из лучших украинских футболистов времен Независимости в родные пенаты, не особо надеясь, что подобное случится, то сейчас, учитывая известные риски (прежде всего в отсутствии безопасности), мы стараемся как минимум неосознанно оградить Андрея от возвращения. Вот такая вот эмоциональная подоплека данного вопроса.
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Но если эмоции вынести за скобки, то возвращение Ярмолы в родную гавань – если и не свершившийся факт, то очень и очень вероятный. Собственно, сам 32-летний футболист не так давно не скрывал своего намерения рано или поздно вернуться в «Динамо». В мае сего года Андрей сказал, что для него «Динамо» - команда номер один, и что до войны он всерьез собирался вернуться, закончить карьеру в родном клубе. Но война изменила ситуацию – в том плане, что долго судьба следующего сезона УПЛ была неопределенной.
По всей видимости, когда контуры нового сезона чемпионата Украины определились, намерения Ярмоленко тоже приобрели осязаемые границы. У него действительно были варианты продолжить карьеру за рубежом. И не только были, но и сейчас остаются. Судя по всему, за океан Андрей не собирается. Он и сам не горит желанием, да и семья против.
Нечто подобное можно адресовать и относительно интереса турецких грандов. В частности, «Фенербахче». Насколько я понимаю, не лежит душа. Как и к «Аль-Айну», который тренирует Ребров.
По некоторой информации, Андрей был бы не против остаться в Англии. В особенности - в Лондоне. И вроде бы в его услугах заинтересован «Фулхэм», однако, опять-таки, по слухам, украинец хочет иметь твердое место в основе, а этого ему никто гарантировать не может.
Вот таким нехитрым путем исключений и получается, что переход в «Динамо» - фактически оптимальный на данный момент. И для самого футболиста, и для его родного клуба.
О резонах «бело-синих» в случае прихода бывшего капитана поговорим как-нибудь в следующий раз. В данной связи ограничусь лишь тем, что окромя сугубо игровой пользы от Ярмолы на поле, динамовский коллектив получит и настоящего «сенатора» в раздевалке. Кроме того, как мне кажется, приход Ярмоленко может послужить толчком к уходу за рубеж Цыганкова, который, если говорить объективно, засиделся на одном месте.
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков (справа)
Не скажу, точнее, не считаю, что эти двое не сработаются или не впишутся в стартовый состав. Впишутся. И последняя модель игры сборной Украины тому яркое подтверждение. Тут дело в ином. Цыганкову действительно нужно уходить за бугор прямо сейчас. Потому что есть вероятность того, что динамовцы не попадут в новый сезон Лиги чемпионов, и что чемпионат Украины из-за войны и оттока легионеров «просядет». Поэтому и цена на Виктора может упасть, да и сам футболист может оказаться в прострации. Поэтому, мне кажется, что Цыганкова «Динамо» должно отпустить сейчас. Пока есть предложения, и пока можно выторговать нормальные деньги.
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Но сейчас не о Вите, а об Андрюхе. Так получается, что то место, где все и вся больше всего ждут Ярмоленко – это и есть как раз Киев. Как раз «Динамо». Ну судите сами: ни в «Фенербахче», ни «Аль-Айне», ни в МЛС, ни тем более в «Фулхэме» Андрей так не нужен, как нужен сейчас «бело-синим». Как нужен сейчас болельщикам столичного гранда. И как нужен сейчас Украине.
Мне кажется, что именно сейчас – оптимальное и в чем-то даже знаковое время для возвращения Ярмолы на круги своя. Многие сравнивают его возвращение с камбэком другого великого Андрея – Шевченко. И действительно, тут есть много общего. И много совпадений. Разница лишь в том, как по мне, что Шева возвращался уже откровенно доигрывать: такой себе забронзовелый памятник самому себе, когда уже никому ничего не нужно доказывать. И Андрей Николаевич Первый не доказывал.
А вот Андрей Николаевич Второй, то есть Ярмоленко, доказывать будет. Он еще не наигрался. Он еще не напобеждался. У него еще есть и задор, и мотивация. К тому же, по слухам, зарплату в «Динамо» ему пообещали практически такую же, как обещают в «Фенербахче». Так почему бы и нет?
Лично я очень хочу, чтобы Андрей вернулся в Украину, в «Динамо» именно сейчас. Хотя я был одним из тех многих, кто считал, что ему еще можно пару лет поиграть где-нибудь в условной «Парме».
Сейчас не до условностей. Живем только сейчас, сегодня. Ощущение сочувствия, соучастия, принадлежности к чему-то большому, что сейчас зарождается в нашей стране, проникло в глаза и нейроны почти всем сознательным. Ярмоленко всегда был таким. Как минимум нормальным. Даже когда говорил, что «я не футболист». Наверное, это зов крови.
А коль так, нужно приезжать. Тут есть незаконченное дело.
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