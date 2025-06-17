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  4. НАВАРРО: «Я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис»
WTA
17 июня 2025, 01:25 |
15
0

НАВАРРО: «Я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис»

Американская теннисистка прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк

17 июня 2025, 01:25 |
15
0
НАВАРРО: «Я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис»
BTU. Эмма Наварро

Девятая ракетка мира, американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк в первом круге травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

«Второй сет матча был немного нестабильным, инициатива переходила из рук в руки. Я понимала, что так и будет еще до его начала. Я очень счастлива, что смогла взять этот гейм на приеме при счете 4:3. У меня возникли трудности, чтобы довести матч до победы, но вместе с тем, я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис.

Как мне играть на травяных кортах? Непривычно. Я помню, что играла на траве на домашних турнирах ITF в Америке, когда мне было лет 16-17. В прошлом году я впервые провела полноценный сезон на траве. Я получаю удовольствие, это немного более легкие условия для ног, ты не контактируешь с твердой поверхностью и это приятно, что под ногами у тебя мягкий газон.

Много ли изменений надо сделать в моей игре при переходе с грунта на траву? Да, некоторые изменения действительно нужны, потому что на этом покрытии совсем другая тактика. Но это увлекательный процесс, я получаю удовольствие от игры на траве.

Отличаются ли корты на разных турнирах? Конечно, корты разные. Здесь лучшие корты, если сравнивать с «Queen's Club» в Лондоне, но не будем им передавать эти мои слова (улыбается). Не удивляйтесь, если в следующий раз, когда я буду в Лондоне, то скажу, что у них лучшие корты. Нет, на самом деле я думаю, что персонал на обоих турнирах делает отличную работу, чтобы мы играли на таких приятных травяных кортах. Нам повезло. Они прекрасны, я хочу просто прилечь и позагорать. Надеюсь, что немного смогу задержаться на турнире».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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