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  4. На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти
Англия
17 июня 2025, 01:06 | Обновлено 17 июня 2025, 01:10
337
0

На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти

Александр заинтересован в трансфере в итальянский Милан

17 июня 2025, 01:06 | Обновлено 17 июня 2025, 01:10
337
0
На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В Италии рассказали о ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

Так, по информации Pianeta Milan, интерес к подписанию 28-летнего игрока «канониров» проявляли дортмундская «Боруссия», амстердамский «Аякс», «Вест Хэм» и «Милан». Сам украинец на данный момент отдаёт предпочтение переходу в последний из этих клубов.

Известно, что «Арсенал» готов продать Зинченко за сумму в 15 млн евро. «Милан» в свою очередь не хочет платить за Александра больше 10 млн евро с учётом бонусов. Если клубы всё же договорятся о трансфере украинца, то ему придётся пойти на снижение зарплаты с 5 млн евро до 3,5 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что представители «Милана» и «Арсенала» встречались и обсуждали трансфер Зинченко.

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Милан трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Серии A Аякс Вест Хэм Боруссия Дортмунд трансферы Бундеслиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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