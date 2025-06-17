На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти
Александр заинтересован в трансфере в итальянский Милан
В Италии рассказали о ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
Так, по информации Pianeta Milan, интерес к подписанию 28-летнего игрока «канониров» проявляли дортмундская «Боруссия», амстердамский «Аякс», «Вест Хэм» и «Милан». Сам украинец на данный момент отдаёт предпочтение переходу в последний из этих клубов.
Известно, что «Арсенал» готов продать Зинченко за сумму в 15 млн евро. «Милан» в свою очередь не хочет платить за Александра больше 10 млн евро с учётом бонусов. Если клубы всё же договорятся о трансфере украинца, то ему придётся пойти на снижение зарплаты с 5 млн евро до 3,5 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что представители «Милана» и «Арсенала» встречались и обсуждали трансфер Зинченко.
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