Другие новости16 июня 2025, 23:58 |
1098
0
ФОТО. Девушка Флориана Вирца шокировала Англию
Флориан Вирц имеет хороший вкус
16 июня 2025, 23:58 |
1098
0
Британская пресса восхищается не только переходом Флориана Вирца в «Ливерпуль», но и его девушкой — тиктокершей Алийей Мохамед.
Девушку уже назвали «самой красивой среди возлюбленных футболистов».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Она была замечена с Вирцем после победы «Байера» в Бундеслиге и поддерживала его на Евро-2024.
«Ливерпуль» заплатит за игрока 117,5 млн евро, общая сумма может достичь 136,3 млн. Контракт рассчитан на 5 лет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 июня 2025, 06:21 1
Американец – о Сауле Альваресе
Футбол | 16 июня 2025, 05:03 0
Легендарный тренер – о покупке Оуэна Харгривза
Футбол | 16.06.2025, 19:08
Футбол | 17.06.2025, 00:04
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2025, 08:24 3
15.06.2025, 22:23 5
15.06.2025, 10:23 14
15.06.2025, 22:47 7
16.06.2025, 06:23 11
15.06.2025, 20:56 113
15.06.2025, 21:30