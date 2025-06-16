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16 июня 2025, 23:58 |
1098
0

ФОТО. Девушка Флориана Вирца шокировала Англию

Флориан Вирц имеет хороший вкус

16 июня 2025, 23:58 |
1098
0
ФОТО. Девушка Флориана Вирца шокировала Англию
Instagram. Флориан Вирц

Британская пресса восхищается не только переходом Флориана Вирца в «Ливерпуль», но и его девушкой — тиктокершей Алийей Мохамед.

Девушку уже назвали «самой красивой среди возлюбленных футболистов».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она была замечена с Вирцем после победы «Байера» в Бундеслиге и поддерживала его на Евро-2024.

«Ливерпуль» заплатит за игрока 117,5 млн евро, общая сумма может достичь 136,3 млн. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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