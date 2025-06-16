Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

17 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бока Хуниорс сыграет против Бенфики. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Бока Хуниорс

Команда по праву считается одним из грандов аргентинского, да и всего латиноамериканского футбола. Но все же уже некоторое время не получается подтвердить этот статус актуальными результатами - крайние трофеи были взяты еще в 2022-м году. А прошлый сезон один из фаворитов закончил на шестой позиции в итоговой таблицы Аргентины.

Не получается уверенно прибавить и сейчас. Фаворит в квалификации Копе Либертадорес проиграли Альянсе Лиме. Вроде бы при этом неплохо получалось хотя бы в национальной Апертуре, но и там сдулись во второй половине весны, в итоге выйдя в плей-офф, но только для того, чтобы, пройдя по пенальти после нулевой ничьей Ланус, потом уступить Индепендьенте, снова оставшись без серьезного успеха.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Бенфика

Клуб имеет для Португалии не менее легендарный статус, чем его соперник для Аргентины. И, как и оппонент, лидерство было утрачено в прошлом и вернуть его не получилось. Чемпион-2023, он в следующем розыгрыше Примейры уступили соседям из Спортинга.

В этом сезоне ничего не изменилось, кроме того, что в конце лета убрали недавнего героя - Рогера Шмидта, с тренерского поста. Но и при его преемнике, Бруну Лаже, удалось выиграть разве что Кубок Лиги. И то Трубину пришлось выигрывать послематчевую серию пенальти! Впрочем, Спортинг уверенно взял реванш: во-первых, снова стали чуть лучше в затяжной гонке в Примейре, во-вторых, потом еще и финал кубок страны оставили за собой! Но, с другой стороны, так у португальцев точно будет немалая мотивация на клубный чемпионат мира, ведь он дает отличный (и последний) шанс превратить посредственный сезон 2024/2025 в успешный.

Статистика личных встреч

Впервые аргентинцы и представители Лиссабона сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают европейцев как явных фаворитов. Но у них тоже хватает проблем - пока ставим на обе забьют (коэффициент - 1,85).