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Клубный чемпионат мира
Бока Хуниорс
17.06.2025 01:00 - : -
Бенфика
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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 11:08 |
79
0

Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 17 июня и начнется в 01:00 по Киеву

16 июня 2025, 11:08 |
79
0
Бока Хуниорс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

17 июня на Хард Рок Стэдиум пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором Бока Хуниорс сыграет против Бенфики. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Бока Хуниорс

Команда по праву считается одним из грандов аргентинского, да и всего латиноамериканского футбола. Но все же уже некоторое время не получается подтвердить этот статус актуальными результатами - крайние трофеи были взяты еще в 2022-м году. А прошлый сезон один из фаворитов закончил на шестой позиции в итоговой таблицы Аргентины.

Не получается уверенно прибавить и сейчас. Фаворит в квалификации Копе Либертадорес проиграли Альянсе Лиме. Вроде бы при этом неплохо получалось хотя бы в национальной Апертуре, но и там сдулись во второй половине весны, в итоге выйдя в плей-офф, но только для того, чтобы, пройдя по пенальти после нулевой ничьей Ланус, потом уступить Индепендьенте, снова оставшись без серьезного успеха.

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Бенфика

Клуб имеет для Португалии не менее легендарный статус, чем его соперник для Аргентины. И, как и оппонент, лидерство было утрачено в прошлом и вернуть его не получилось. Чемпион-2023, он в следующем розыгрыше Примейры уступили соседям из Спортинга.

В этом сезоне ничего не изменилось, кроме того, что в конце лета убрали недавнего героя - Рогера Шмидта, с тренерского поста. Но и при его преемнике, Бруну Лаже, удалось выиграть разве что Кубок Лиги. И то Трубину пришлось выигрывать послематчевую серию пенальти! Впрочем, Спортинг уверенно взял реванш: во-первых, снова стали чуть лучше в затяжной гонке в Примейре, во-вторых, потом еще и финал кубок страны оставили за собой! Но, с другой стороны, так у португальцев точно будет немалая мотивация на клубный чемпионат мира, ведь он дает отличный (и последний) шанс превратить посредственный сезон 2024/2025 в успешный.

Статистика личных встреч

Впервые аргентинцы и представители Лиссабона сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают европейцев как явных фаворитов. Но у них тоже хватает проблем - пока ставим на обе забьют (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Бока Хуниорс
17 июня 2025 -
01:00
Бенфика
Обе забьют 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бока Хуниорс Бенфика клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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