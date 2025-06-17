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  4. В ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Англия
17 июня 2025, 00:15 | Обновлено 17 июня 2025, 00:44
2300
3

В ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ

Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»

17 июня 2025, 00:15 | Обновлено 17 июня 2025, 00:44
2300
3
В ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Sport.fr, у парижан возникли трудности с подписанием украинца – до сих пор не согласованы условия трансфера с «Борнмутом». Кроме того, в гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ – «Челси» и «Ливерпуль», которые могут увести украинца из-под носа у французов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
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Комментарии 3
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Vbolivalnyk-Peter
Як на мене, якщо обирати Ліверпуль чи ПСЖ - тут навіть якось немає про що говорити (якщо це звісно правда, а не чергова "качка" збоку наших медіа). 
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+2
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Pixelman
Було б круто, якби Ілля перейшов в Ліверпуль 
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