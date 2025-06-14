МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Артем рассказал, может ли Мельгоса возглавить главную команду страны
Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский рассказал, готов ли тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса возглавить сборную Украины
– Сейчас в прессе много разговоров, что Мельгоса может в будущем сменить Реброва во главе национальной команды. Твое мнение по этому поводу?
– Пока рано делать какие-то выводы об этом человеке. Пусть сначала проявит себя в молодежке. Хочется увидеть от нашей команды какие-то победы на чемпионате Европы. Вроде бы желание есть, но почему-то не получается достичь результата.
Ранее бывший игрок «Динамо» Артем Милевский вспомнил выступления за молодежную сборную Украины на Евро-2006, где «сине-желтые» взяли серебряные награды.
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