МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский рассказал, готов ли тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса возглавить сборную Украины

– Сейчас в прессе много разговоров, что Мельгоса может в будущем сменить Реброва во главе национальной команды. Твое мнение по этому поводу?

– Пока рано делать какие-то выводы об этом человеке. Пусть сначала проявит себя в молодежке. Хочется увидеть от нашей команды какие-то победы на чемпионате Европы. Вроде бы желание есть, но почему-то не получается достичь результата.

Ранее бывший игрок «Динамо» Артем Милевский вспомнил выступления за молодежную сборную Украины на Евро-2006, где «сине-желтые» взяли серебряные награды.