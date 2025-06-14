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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 21:36 |
3757
0

МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»

Артем рассказал, может ли Мельгоса возглавить главную команду страны

14 июня 2025, 21:36 |
3757
0
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский рассказал, готов ли тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса возглавить сборную Украины

– Сейчас в прессе много разговоров, что Мельгоса может в будущем сменить Реброва во главе национальной команды. Твое мнение по этому поводу?

– Пока рано делать какие-то выводы об этом человеке. Пусть сначала проявит себя в молодежке. Хочется увидеть от нашей команды какие-то победы на чемпионате Европы. Вроде бы желание есть, но почему-то не получается достичь результата.

Ранее бывший игрок «Динамо» Артем Милевский вспомнил выступления за молодежную сборную Украины на Евро-2006, где «сине-желтые» взяли серебряные награды.

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Унаи Мельгоса Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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