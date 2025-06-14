Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он дал нам выпить 0,5 пива и это помогло»

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский вспомнил выступления за молодежную сборную Украины на Евро-2006, где «сине-желтые» взяли серебряные награды.

– Ты выступал на молодежном чемпионате 2006 года. Команда Украины под руководством Алексея Михайличенко стала серебряными призерами первенства. Расскажи, что вспоминаешь чаще всего из того первенства?

– После матча с Италией, когда Кьеллини забил нам на последней минуте, Алексей Михайличенко нам сказал: «Да, вы проиграли, но я видел, что вы боролись до последнего. Я уверен, что с Данией все будет нормально». Он нам разрешил выпить по банке 0,5 пива, и это сплотило коллектив и добавило уважения к главному тренеру. Мы Михайличенка не подвели, обыграли Данию, и я забил решающий гол. До сих пор перед глазами момент, как Михайличенко бежит от радости и поздравляет каждого игрока. Это прикольно.

– Может, Мельгосе тоже нужно разрешить команде выпить по баночке пива, чтобы сплотиться?

– Это зависит от тренера и команды. Мы пили пиво 19 лет назад. Сегодня, может, так не принято делать, и побеждать нужно за счет чего-то другого. Но в наше время – это было важно для сплочения коллектива. Посмотрим. Я желаю ребятам только удачи.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.