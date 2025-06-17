Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 00:23 | Обновлено 17 июня 2025, 00:27
232
0
Трубин в воротах? Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ
17 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025
17 июня 2025, 00:23 | Обновлено 17 июня 2025, 00:27
232
0
17 июня в 01:00 по Киеву состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия) сыграют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В стартовом составе орлов выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
В этом квартете днем ранее немецкая Бавария разгромила Окленд Сити из Новой Зеландии со счетом 10:0.
Трубин в воротах. Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ
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