17 июня в 01:00 по Киеву состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия) сыграют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

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В стартовом составе орлов выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

В этом квартете днем ранее немецкая Бавария разгромила Окленд Сити из Новой Зеландии со счетом 10:0.

Трубин в воротах. Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ