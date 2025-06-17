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  4. Трубин в воротах? Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 00:23 | Обновлено 17 июня 2025, 00:27
232
0

Трубин в воротах? Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ

17 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025

17 июня 2025, 00:23 | Обновлено 17 июня 2025, 00:27
232
0
Трубин в воротах? Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 01:00 по Киеву состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфика (Португалия) сыграют на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс.

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В стартовом составе орлов выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

В этом квартете днем ранее немецкая Бавария разгромила Окленд Сити из Новой Зеландии со счетом 10:0.

Трубин в воротах. Бока Хуниорс и Бенфика объявили составы на матч КЧМ

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клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Бока Хуниорс Бенфика Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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