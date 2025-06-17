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Италия
17 июня 2025, 01:25 | Обновлено 17 июня 2025, 01:30
1056
0

Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы

Подписать украинского форварда хочет Милан

17 июня 2025, 01:25 | Обновлено 17 июня 2025, 01:30
1056
0
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

На украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика появился титулованный претендент, сообщает asromalive.it.

По информации источника, интерес к подписанию 27-летнего форварда проявил «Милан». Увидеть украинца в своей команде хотел бы новый главный тренер россонери Массимилиано Аллегри. Однако римляне уже дали категоричный ответ представителям «Милана», что не заинтересованы в продаже своего нападающего.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее агент Довбика заговорил о трансфере на фоне слухов о решении Джан Пьеро Гасперини избавиться от украинца в «Роме».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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