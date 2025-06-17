Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы

На украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика появился титулованный претендент, сообщает asromalive.it.

По информации источника, интерес к подписанию 27-летнего форварда проявил «Милан». Увидеть украинца в своей команде хотел бы новый главный тренер россонери Массимилиано Аллегри. Однако римляне уже дали категоричный ответ представителям «Милана», что не заинтересованы в продаже своего нападающего.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 45 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее агент Довбика заговорил о трансфере на фоне слухов о решении Джан Пьеро Гасперини избавиться от украинца в «Роме».