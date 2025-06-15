Агент Довбика заговорил о трансфере на фоне слухов о решении Гасперини
Алексей Люндовский заявил, что Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на Артема
Футбольный агент Алексей Люндовский, представляющий интересы украинского форварда Артема Довбика, прокомментировал слухи по поводу будущего своего клиента. Некоторые иностранные СМИ заявляли, что Джан Пьеро Гасперини решил избавиться от украинца.
– Это полный бред, Артем лучший бомбардир Ромы прошлого сезона, забил в свой первый сезон в Роме 17 голов, это больше чем их такие признанные бомбардиры как Эдин Джеко, Абель Бальбо или Руди Феллер в свои дебютные сезоны в Роме, и опытный Гасперини очень рассчитывает на Артема в новом.
Действительно, клуб ищет еще одного нападающего, чтобы повысить атакующий потенциал команды, это абсолютно нормально для клуба с самыми высокими целями на следующий сезон. Я в постоянном контакте с руководством клуба и вопрос о трансфере Артема летом даже не обсуждается, – сказал менеджер.
В прошлом сезоне Артем провел 44 матча в составе римской Ромы, в которых отличился 17 голами и отдал 4 результативных передачи.
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