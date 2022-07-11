Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище

Новость о вероятной коллаборации «Днепра-1» и «Металлиста», безусловно, как минимум удивила, если не потрясла, большинство футбольных болельщиков и специалистов на минувшей неделе. Казавшийся невероятно амбициозным харьковский проект из-за войны и проблем у инвестора оказался в тяжелейшем экономическом положении, из-за чего потребовал экстренных мер по спасению.

Удивительно, но «чип и дейлом» для «Металлиста» выступил клуб, который, по идее, должен был бы стать главным оппонентом для харьковчан в УПЛ – «Днепр-1». Да, это не тот славный «Днепр», с которым прежний не менее славный «Металлист» бился на отечественных просторах во времена расцвета украинского футбола, но сами по себе футбольные Днепр и Харьков – это история куда больше о принципиальном соперничестве, нежели о сострадании и взаимопомощи.

Яркой иллюстрацией того, что потенциальная коллаборация «Металлиста» и «Днепра-1» отдает именно элементами сострадания, если даже не некоторого «схематоза», а вовсе никак не экономическими или спортивными факторами является крайняя информация о сумме отступных, которую заплатят «спортклубовцы» харьковчанам за переход главного тренера Александра Кучера. По данным журналистов, речь идет об 1 миллионе долларов – именно такая клаусула прописана в контракте нынешнего рулевого «Металлиста» с его клубом.

39-летний Александр Кучер только два года назад завершил активную профессиональную карьеру футболиста. Буквально сразу же он оказался «под крылом» Евгения Красникова в футбольном проекте под названием «Металл», который и стал основой для возвращения из небытия «Металлиста».

В «Металл» изначально инвестировались серьезные как для команды такого уровня средства, что позволило харьковчанам буквально проскочить Вторую лигу и быстро оказаться в Первой, где их и настигло историческое переименование или даже, как это подавалось в прессе, воссоздание бренда «Металлиста». Главным тренером команды остался Кучер, хотя в журналистской среде тогда и судачили о возможных других кандидатурах. Но Александр Николаевич, вновь-таки имея под рукой невероятно мощную основу, легко и непринужденно вел «Металлист» к выходу из Первой лиги в Премьер-лигу, случиться чему в полноценном виде помешала лишь российско-украинская война.

Логично, что «Металлист» решением руководящих органов украинского футбола был повышен в УПЛ на сезон-2022/23, а для Кучера наступал период первых серьезных проверок. Как не крути, но во Второй и Первой лигах «Металл», а затем и «Металлист» настолько серьезно превосходили подавляющее большинство своих оппонентов, как с точки зрения организации, так и с точки зрения кадров и финансирования, что вести разговоры о тренерском гении Александра Кучера вряд ли приходилось. Просто с точки зрения объективных факторов, а не какого-то там предвзятого отношения к молодому тренеру.

Нужно понимать, что Александр Кучер для украинского футбола на текущий момент – это, прежде всего, прославленный экс-центрбек «Шахтера» и сборной Украины. Именно на в роли футболиста Кучер зарекомендовал себя и заслужил безусловные почет и уважение. Как тренер Александр Николаевич – это такая себе непрочитанная книга. Что ждет в конце – неизвестно, и какой окажется сюжетная линия повествования – тоже…

Но в итоге специалиста без существенного опыта берут в команду, которая возьмет старт в еврокубках. И если подобное решение еще можно рассматривать просто как желание рискнуть со стороны инвесторов днепровского клуба, то вот сумма компенсации не поддается никакой экономической и спортивной логике. Собственно, о спортивной части мы уже поговорили, когда констатировали отсутствие существенного опыта на топ-уровне и вообще крайне непродолжительную профессиональную тренерскую карьеру Кучера, а потому сейчас чуть больше сосредоточимся на финансовом аспекте.

Если доверять инсайдам, то переход Кучера обойдется «Днепру-1» в 1 миллион долларов. Конечно, стороны вольны сами согласовывать абсолютно любую, кажущуюся им подходящей, сумму сделки, что и является признаком экономической свободы. Однако банальную логику никто не отменял. Наоборот, в бизнесе существует масса различных аналитиков, которые прорабатывают до мелочей все факторы, чтобы максимально точно рассчитать риски и приемлемый объем инвестиций в тот или иной проект.

Если уходить от абстрактных размышлений к фактам, то можно вспомнить один из немногих примеров, когда украинский клуб получал отступные за уход своего тренера. Речь о переходе Паулу Фонсеки из «Шахтера» в «Рому», который произошел летом 2019 года. Тогда, как рассказывал президент «горняков» Ринат Ахметов, дончане получили от римлян 1,5 миллиона евро в виде компенсации, причем в контракте португальца была прописана клаусула в 5 миллионов, которую «Роме» удалось снизить более чем в три раза в результате переговоров.

Фонсека уходил в «Рому», которой предстояло сыграть в Лиге Европы, в качестве абсолютного триумфатора внутренних украинских соревнований. Португалец за три года с «Шахтером» выиграл семь трофеев – три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны. И в итоге был оценен клубом из топового европейского чемпионата, которому предстояло сыграть в Лиге Европы, в 1,5 миллиона евро.



ФК Металлист. Александр Кучер и Евгений Красников (справа)

Александр Кучер также идет в команду, которой предстоит сыграть в Лиге Европы, причем со стадии плей-офф квалификации, а не сразу с группового турнира. Однако «Днепр-1» - это пока далеко не топовый клуб, даже по украинским меркам, а сам Кучер, в отличие от Фонсеки после «Шахтера», не имеет никаких серьезных тренерских достижений. Но в итоге за переход Александра Николаевича днепряне платят всего-то в полтора раза меньше (пренебрежем относительно незначительной курсовой разницей между долларом и евро), чем когда-то «Рома» за Фонсеку. При этом не торгуясь!

О чем это говорит? Правильно – о том, что в украинском футболе справедливым рынком по-прежнему не пахнет. Здесь просто есть добрая воля инвесторов, которые решают свои задачи и прокручивают свое «кино». 1 миллион долларов за Кучера – это одна из частей финансовой помощи, которую боссы «Днепра-1» согласились предоставить «Металлисту». Потому как 39-летний специалист и близко не стоит таких денег, а является лишь приемлемой фигурой для Евгения Красникова, перебирающегося в стан днепрян.

Но зачем устраивать подобный маскарад? Да, формально «Днепр-1» и «Металлист» проводят абсолютно логичную сделку – днепряне выкупают у харьковчан контракт нужного им тренера, выплатив ровно ту сумму, против которой спорить ни один из клубов не в состоянии в силу контрактных обстоятельств. Но ведь все понимают, что Кучер-тренер пока еще и близко не стоит 1 миллиона долларов отступных. Почему бы в таком случае инвесторам «Днепра-1» просто не предоставить «Металлисту» долгосрочный беспроцентный заем или вообще не подарить нужную для существования в УПЛ на следующий сезон сумму денег в виде безвозмездной помощи? По крайней мере, это выглядело бы куда более благородно и не выставляло бы всю УПЛ на посмешище.

С учетом того, что коллаборация «Днепра-1» и «Металлиста» набирает оборотов, в ближайшее время можно ожидать и других, откровенно говоря, нелогичных с экономической и спортивной точек зрения сделок между сторонами. Например, условной аренды Танковского за 2 миллиона долларов при оценочной стоимости контракта игрока, которую дает портал Transfermarkt, в 440 тысяч… Смешно? Отнюдь, ведь у Танковского-футболиста, в отличие от Кучера-тренера, в активе даже есть матчи в Лиге Европы. Целых четыре!

В общем понять и даже принять потенциальное сотрудничество между «Металлистом» и «Днепром-1» в сложившихся реалиях, безусловно, можно. И, вероятно, даже нужно, если вести речь о том, чтобы как можно больше футбольных брендов оставались на плаву. Однако, если мы хотим действительно двигаться в направлении лучших европейских образцов, нужно отходить от формализованных и весьма дурно попахивающих отношений внутри футбольной системы. Иначе, когда в украинском футболе начнется период бурного восстановления, мы рискуем увидеть, как за переход очередного тренера с двухлетним опытом работы на низшем уровне в УПЛ готовы активировать клаусулу на уровне той, которая прописана в контракте у Хосепа Гвардиолы, а очередной украинский талант-тинейджер оценивается в такую же сумму, как Килиан Мбаппе.