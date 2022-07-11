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  4. Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 12:19 |
3523
4

Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище

Колумнист Sport.ua не видит экономической и спортивной логики в договоренностях днепрян и харьковчан

11 июля 2022, 12:19 |
3523
4
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
ФК Металист

Новость о вероятной коллаборации «Днепра-1» и «Металлиста», безусловно, как минимум удивила, если не потрясла, большинство футбольных болельщиков и специалистов на минувшей неделе. Казавшийся невероятно амбициозным харьковский проект из-за войны и проблем у инвестора оказался в тяжелейшем экономическом положении, из-за чего потребовал экстренных мер по спасению.

Удивительно, но «чип и дейлом» для «Металлиста» выступил клуб, который, по идее, должен был бы стать главным оппонентом для харьковчан в УПЛ – «Днепр-1». Да, это не тот славный «Днепр», с которым прежний не менее славный «Металлист» бился на отечественных просторах во времена расцвета украинского футбола, но сами по себе футбольные Днепр и Харьков – это история куда больше о принципиальном соперничестве, нежели о сострадании и взаимопомощи.

Яркой иллюстрацией того, что потенциальная коллаборация «Металлиста» и «Днепра-1» отдает именно элементами сострадания, если даже не некоторого «схематоза», а вовсе никак не экономическими или спортивными факторами является крайняя информация о сумме отступных, которую заплатят «спортклубовцы» харьковчанам за переход главного тренера Александра Кучера. По данным журналистов, речь идет об 1 миллионе долларов – именно такая клаусула прописана в контракте нынешнего рулевого «Металлиста» с его клубом.

39-летний Александр Кучер только два года назад завершил активную профессиональную карьеру футболиста. Буквально сразу же он оказался «под крылом» Евгения Красникова в футбольном проекте под названием «Металл», который и стал основой для возвращения из небытия «Металлиста».

В «Металл» изначально инвестировались серьезные как для команды такого уровня средства, что позволило харьковчанам буквально проскочить Вторую лигу и быстро оказаться в Первой, где их и настигло историческое переименование или даже, как это подавалось в прессе, воссоздание бренда «Металлиста». Главным тренером команды остался Кучер, хотя в журналистской среде тогда и судачили о возможных других кандидатурах. Но Александр Николаевич, вновь-таки имея под рукой невероятно мощную основу, легко и непринужденно вел «Металлист» к выходу из Первой лиги в Премьер-лигу, случиться чему в полноценном виде помешала лишь российско-украинская война.

Логично, что «Металлист» решением руководящих органов украинского футбола был повышен в УПЛ на сезон-2022/23, а для Кучера наступал период первых серьезных проверок. Как не крути, но во Второй и Первой лигах «Металл», а затем и «Металлист» настолько серьезно превосходили подавляющее большинство своих оппонентов, как с точки зрения организации, так и с точки зрения кадров и финансирования, что вести разговоры о тренерском гении Александра Кучера вряд ли приходилось. Просто с точки зрения объективных факторов, а не какого-то там предвзятого отношения к молодому тренеру.

Нужно понимать, что Александр Кучер для украинского футбола на текущий момент – это, прежде всего, прославленный экс-центрбек «Шахтера» и сборной Украины. Именно на в роли футболиста Кучер зарекомендовал себя и заслужил безусловные почет и уважение. Как тренер Александр Николаевич – это такая себе непрочитанная книга. Что ждет в конце – неизвестно, и какой окажется сюжетная линия повествования – тоже…

Но в итоге специалиста без существенного опыта берут в команду, которая возьмет старт в еврокубках. И если подобное решение еще можно рассматривать просто как желание рискнуть со стороны инвесторов днепровского клуба, то вот сумма компенсации не поддается никакой экономической и спортивной логике. Собственно, о спортивной части мы уже поговорили, когда констатировали отсутствие существенного опыта на топ-уровне и вообще крайне непродолжительную профессиональную тренерскую карьеру Кучера, а потому сейчас чуть больше сосредоточимся на финансовом аспекте.

Если доверять инсайдам, то переход Кучера обойдется «Днепру-1» в 1 миллион долларов. Конечно, стороны вольны сами согласовывать абсолютно любую, кажущуюся им подходящей, сумму сделки, что и является признаком экономической свободы. Однако банальную логику никто не отменял. Наоборот, в бизнесе существует масса различных аналитиков, которые прорабатывают до мелочей все факторы, чтобы максимально точно рассчитать риски и приемлемый объем инвестиций в тот или иной проект.

Если уходить от абстрактных размышлений к фактам, то можно вспомнить один из немногих примеров, когда украинский клуб получал отступные за уход своего тренера. Речь о переходе Паулу Фонсеки из «Шахтера» в «Рому», который произошел летом 2019 года. Тогда, как рассказывал президент «горняков» Ринат Ахметов, дончане получили от римлян 1,5 миллиона евро в виде компенсации, причем в контракте португальца была прописана клаусула в 5 миллионов, которую «Роме» удалось снизить более чем в три раза в результате переговоров.

Фонсека уходил в «Рому», которой предстояло сыграть в Лиге Европы, в качестве абсолютного триумфатора внутренних украинских соревнований. Португалец за три года с «Шахтером» выиграл семь трофеев – три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны. И в итоге был оценен клубом из топового европейского чемпионата, которому предстояло сыграть в Лиге Европы, в 1,5 миллиона евро.


ФК Металлист. Александр Кучер и Евгений Красников (справа)

Александр Кучер также идет в команду, которой предстоит сыграть в Лиге Европы, причем со стадии плей-офф квалификации, а не сразу с группового турнира. Однако «Днепр-1» - это пока далеко не топовый клуб, даже по украинским меркам, а сам Кучер, в отличие от Фонсеки после «Шахтера», не имеет никаких серьезных тренерских достижений. Но в итоге за переход Александра Николаевича днепряне платят всего-то в полтора раза меньше (пренебрежем относительно незначительной курсовой разницей между долларом и евро), чем когда-то «Рома» за Фонсеку. При этом не торгуясь!

О чем это говорит? Правильно – о том, что в украинском футболе справедливым рынком по-прежнему не пахнет. Здесь просто есть добрая воля инвесторов, которые решают свои задачи и прокручивают свое «кино». 1 миллион долларов за Кучера – это одна из частей финансовой помощи, которую боссы «Днепра-1» согласились предоставить «Металлисту». Потому как 39-летний специалист и близко не стоит таких денег, а является лишь приемлемой фигурой для Евгения Красникова, перебирающегося в стан днепрян.

Но зачем устраивать подобный маскарад? Да, формально «Днепр-1» и «Металлист» проводят абсолютно логичную сделку – днепряне выкупают у харьковчан контракт нужного им тренера, выплатив ровно ту сумму, против которой спорить ни один из клубов не в состоянии в силу контрактных обстоятельств. Но ведь все понимают, что Кучер-тренер пока еще и близко не стоит 1 миллиона долларов отступных. Почему бы в таком случае инвесторам «Днепра-1» просто не предоставить «Металлисту» долгосрочный беспроцентный заем или вообще не подарить нужную для существования в УПЛ на следующий сезон сумму денег в виде безвозмездной помощи? По крайней мере, это выглядело бы куда более благородно и не выставляло бы всю УПЛ на посмешище.

С учетом того, что коллаборация «Днепра-1» и «Металлиста» набирает оборотов, в ближайшее время можно ожидать и других, откровенно говоря, нелогичных с экономической и спортивной точек зрения сделок между сторонами. Например, условной аренды Танковского за 2 миллиона долларов при оценочной стоимости контракта игрока, которую дает портал Transfermarkt, в 440 тысяч… Смешно? Отнюдь, ведь у Танковского-футболиста, в отличие от Кучера-тренера, в активе даже есть матчи в Лиге Европы. Целых четыре!

В общем понять и даже принять потенциальное сотрудничество между «Металлистом» и «Днепром-1» в сложившихся реалиях, безусловно, можно. И, вероятно, даже нужно, если вести речь о том, чтобы как можно больше футбольных брендов оставались на плаву. Однако, если мы хотим действительно двигаться в направлении лучших европейских образцов, нужно отходить от формализованных и весьма дурно попахивающих отношений внутри футбольной системы. Иначе, когда в украинском футболе начнется период бурного восстановления, мы рискуем увидеть, как за переход очередного тренера с двухлетним опытом работы на низшем уровне в УПЛ готовы активировать клаусулу на уровне той, которая прописана в контракте у Хосепа Гвардиолы, а очередной украинский талант-тинейджер оценивается в такую же сумму, как Килиан Мбаппе.

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статьи эксклюзив Александр Кучер Евгений Красников Днепр-1 Металлист Харьков
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Rolan Stkomarovskiy
Якщо десь побачити атестат про середню освіту Ахметова (1966 р.н.), Ярославського (1959 р.н.) та Суркіса (1958 р.н.), навести довідки про те, як проходило професійне (як вони працювали, яких професійних здобутків досягли) та освітнє (як успішно вчилися, чому вчилися) становлення молодих Суркіса, Ярославського та Ахметова в 1980-х роках, то можна зрозуміти, звідки в УПЛ такий потенціал.Звідки походять наші олігархи, місцеві феодали та шейхи.
В 1990 році - Суркісу було 32 рік, Ахметову - 24, Ярославському було 31. Цікаво чим займались ці пани в той час. Де і як зароджувався інтерес до розвитку футболу.
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-1
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Злий Глобинець
До чого усі ці розглагольствування "справедливо-не справедливо"? Все і так ясно: ворюга Каломойша, тіньовий спонсор Дніпра, вивів у свій час із Привату 6 лярдів баксів. Ну поділився там лярдом-другим з Пєтєю та Луциком - шоб не посадили за це. Тепер бабла кури не клюють, а от допомогти Україні та ЗСУ цей син Ізраїля не поспішає. Сидить тихо як криса в норі. От і вирішив фраєрнуться перед плебсом - щоб його харю не забували.
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Теннис
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