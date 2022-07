Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп не смогла пробиться в финал Уимблдона.

В полуфинальном матче румынка в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Уимблдон. Полуфинал

Симона Халеп (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 3:6

23-летняя Рыбакина, которая родилась в москве и до 2018-го выступала за россию, станет самой юной участницей финала на Уимблдоне с 2015 года, когда там играла 21-летняя Гарбинье Мугуруса.

В финале Рыбакина сразится против туниски Онс Жабер. Это будет первый в истории женского тенниса финал турнира Grand Slam, в котором не будет представительниц США, Австралии и Европы.

