Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона

Новичок Серии A «Монца», планируя усилить линию обороны, рассчитывает заполучить защитника «Шахтера» Марлона.

Итальянский и украинский клубы уже начали переговоры по поводу трансфера, информирует журналист Николо Скира.

Ранее «Монца» уже сделала предложение Марлону по личному контракту. Бразилец также входит в сферу интересов еще двух клубов Серии А – «Сампдории» и «Фиорентины».

Марлон перешел из Сассуоло в «Шахтер» летом 2021 года за 12 млн евро. Защитник провел за «горняков» 22 матча во всех турнирах сезона 2021/22 (из них 12 в УПЛ, 1 в Кубке Украины и 9 в Лиге чемпионов).

