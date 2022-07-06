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Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 04:25 | Обновлено 06 июля 2022, 04:56
49
0

Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона

Новичок Серии A уже сделал предложение Марлону по личному контракту

06 июля 2022, 04:25 | Обновлено 06 июля 2022, 04:56
49
0
Монца и Шахтер начали переговоры по поводу трансфера Марлона
ФК Шахтер Донецк. Марлон

Новичок Серии A «Монца», планируя усилить линию обороны, рассчитывает заполучить защитника «Шахтера» Марлона.

Итальянский и украинский клубы уже начали переговоры по поводу трансфера, информирует журналист Николо Скира.

Ранее «Монца» уже сделала предложение Марлону по личному контракту. Бразилец также входит в сферу интересов еще двух клубов Серии А – «Сампдории» и «Фиорентины».

Марлон перешел из Сассуоло в «Шахтер» летом 2021 года за 12 млн евро. Защитник провел за «горняков» 22 матча во всех турнирах сезона 2021/22 (из них 12 в УПЛ, 1 в Кубке Украины и 9 в Лиге чемпионов).

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Марлон Николо Скира Монца Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
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