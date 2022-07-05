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  4. ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о покупке фулбека Фейенорда Маласии
Англия
05 июля 2022, 17:03 |
129
0

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о покупке фулбека Фейенорда Маласии

Сделка обошлась англичанам в 15 миллионов евро

05 июля 2022, 17:03 |
129
0
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о покупке фулбека Фейенорда Маласии
manutd.com

Левый фулбек «Фейенорда» и сборной Нидерландов Тирелл Маласия перешел в «Манчестер Юнайтед».

Новичок подписал контракт до июля 2026 года с опцией пролонгации на один сезон.

По неофициальным данным, трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 15 миллионов евро.

Маласия является воспитанником «Фейенорда», за который провел 136 матчей, отличившись 4 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

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Тирелл Маласия Манчестер Юнайтед Фейеноорд трансферы АПЛ трансферы
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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