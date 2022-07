ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о покупке фулбека Фейенорда Маласии

Левый фулбек «Фейенорда» и сборной Нидерландов Тирелл Маласия перешел в «Манчестер Юнайтед».

Новичок подписал контракт до июля 2026 года с опцией пролонгации на один сезон.

По неофициальным данным, трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 15 миллионов евро.

Маласия является воспитанником «Фейенорда», за который провел 136 матчей, отличившись 4 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

