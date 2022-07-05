Англия05 июля 2022, 17:03 |
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ объявил о покупке фулбека Фейенорда Маласии
Сделка обошлась англичанам в 15 миллионов евро
05 июля 2022, 17:03 |
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Левый фулбек «Фейенорда» и сборной Нидерландов Тирелл Маласия перешел в «Манчестер Юнайтед».
Новичок подписал контракт до июля 2026 года с опцией пролонгации на один сезон.
По неофициальным данным, трансфер обошелся «Манчестер Юнайтед» в 15 миллионов евро.
Маласия является воспитанником «Фейенорда», за который провел 136 матчей, отличившись 4 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Anyone else in the mood for Malacia? ❤— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022
😉 @T_Malacia#MUFC || #WelkomTyrell pic.twitter.com/rdZs3FtMEL
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