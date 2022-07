ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом

Бразилец Габриэль Жезус стал игроком лондонского «Арсенала».

Сообщается, что 25-летний форвард, который ранее защищал цвета «Манчестер Сити» подписал контракт на пять лет.

Сумма компенсации составила более 52 миллионов евро.

За пять сезонов в Манчестере он забил 95 голов в 236 матчах во всех соревнованиях.

