Англия04 июля 2022, 11:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом
25-летний бразилец продолжит карьеру в Лондоне
04 июля 2022, 11:07 |
956
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Бразилец Габриэль Жезус стал игроком лондонского «Арсенала».
Сообщается, что 25-летний форвард, который ранее защищал цвета «Манчестер Сити» подписал контракт на пять лет.
Сумма компенсации составила более 52 миллионов евро.
За пять сезонов в Манчестере он забил 95 голов в 236 матчах во всех соревнованиях.
⛅️ On Cloud No. 9— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022
🔴 Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd
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