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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом
Англия
04 июля 2022, 11:07 |
956
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом

25-летний бразилец продолжит карьеру в Лондоне

04 июля 2022, 11:07 |
956
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жезус подписал пятилетний контракт с Арсеналом
ФК Арсенал

Бразилец Габриэль Жезус стал игроком лондонского «Арсенала». 

Сообщается, что 25-летний форвард, который ранее защищал цвета «Манчестер Сити» подписал контракт на пять лет.

Сумма компенсации составила более 52 миллионов евро.

За пять сезонов в Манчестере он забил 95 голов в 236 матчах во всех соревнованиях.

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Источник Sport.ua
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