Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша Тайхман – Дарт. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила полька.

В следующем круге победительница матча сразится против Джоди Анны Баррейдж (№169 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№29 WTA).

