Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2022, 11:15 | Обновлено 22 июня 2022, 12:07
630
0

Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Истборне

22 июня 2022, 11:15 | Обновлено 22 июня 2022, 12:07
630
0
Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша Тайхман – Дарт. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила полька.

В следующем круге победительница матча сразится против Джоди Анны Баррейдж (№169 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№29 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ЦУРЕНКО: «Минимум 10% от заработка отдаю на благотворительные цели»
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КОСТЮК – о матче с Крейчиковой: «Для меня это очень особенная победа»
Леся Цуренко WTA Истборн смотреть онлайн Магда Линетт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Теннис | 21 июня 2022, 16:55 7
Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной
Истборн. Цуренко одержала волевую победу над девятой сеяной

Леся переиграла Елену Рыбакину из Казахстана

Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Футбол | 21 июня 2022, 14:12 7
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отбора к ЧЕ

Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Футбол | 21.06.2022, 12:28
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Теннис | 21.06.2022, 15:52
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Футбол | 22.06.2022, 06:00
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
ВИДЕО. Не могли оторваться. Долгая дуэль взглядов Усика и Джошуа
21.06.2022, 18:45
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
21.06.2022, 06:00 2
Бокс
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
Малага согласовала трансфер форварда Динамо Киев
21.06.2022, 19:23
Футбол
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
21.06.2022, 19:52 2
Футбол
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
21.06.2022, 18:54
Бокс
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
20.06.2022, 20:31 3
Футбол
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
20.06.2022, 16:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем