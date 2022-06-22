Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Истборне
22 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA). Встреча состоится третьим запуском после доигрыша Тайхман – Дарт. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила полька.
В следующем круге победительница матча сразится против Джоди Анны Баррейдж (№169 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№29 WTA).
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