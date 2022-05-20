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  4. В Тоттенхэме вспышка пищевого отравления
Англия
20 мая 2022, 18:26 |
427
2

В Тоттенхэме вспышка пищевого отравления

У Антонио Конте большие проблемы накануне матча с «Норвичем»

20 мая 2022, 18:26 |
427
2
В Тоттенхэме вспышка пищевого отравления
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая «Тоттенхэм» в заключительном туре АПЛ должен на выезде сыграть с «Норвичем». Поражение в этом матче грозит «Шпорам» непопаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Накануне матча в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления. Об этом у себя в соцсетях сообщил Гари Линекер:

«Мне сказали, что в «Тоттенхэме» вспышка пищевого отравления. Нет, я не шучу», - написал Линекер.

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Владислав Антонов
Артета підсипав? 
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Westwood.
когось звільнять
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