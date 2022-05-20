Англия20 мая 2022, 18:26 |
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В Тоттенхэме вспышка пищевого отравления
У Антонио Конте большие проблемы накануне матча с «Норвичем»
20 мая 2022, 18:26 |
427
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В воскресенье, 22 мая «Тоттенхэм» в заключительном туре АПЛ должен на выезде сыграть с «Норвичем». Поражение в этом матче грозит «Шпорам» непопаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Накануне матча в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления. Об этом у себя в соцсетях сообщил Гари Линекер:
«Мне сказали, что в «Тоттенхэме» вспышка пищевого отравления. Нет, я не шучу», - написал Линекер.
Hearing there’s a food poisoning outbreak at @SpursOfficial. No, i am not joking.— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 20, 2022
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