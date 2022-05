В воскресенье, 22 мая «Тоттенхэм» в заключительном туре АПЛ должен на выезде сыграть с «Норвичем». Поражение в этом матче грозит «Шпорам» непопаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Накануне матча в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления. Об этом у себя в соцсетях сообщил Гари Линекер:

«Мне сказали, что в «Тоттенхэме» вспышка пищевого отравления. Нет, я не шучу», - написал Линекер.

Hearing there’s a food poisoning outbreak at @SpursOfficial. No, i am not joking.