1 мая в 19:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

TEAM. 💙 Here's the Albion XI to face @ManUtd in the @PremierLeague! 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/mjVE8dFw49