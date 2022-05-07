Англия07 мая 2022, 19:40 | Обновлено 07 мая 2022, 20:54
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Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 мая в 19:30 матч 36-го тура чемпионата Англии
07 мая 2022, 19:40 | Обновлено 07 мая 2022, 20:54
1129
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1 мая в 19:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
TEAM. 💙 Here's the Albion XI to face @ManUtd in the @PremierLeague! 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2022
📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/mjVE8dFw49
🚨 Here's your United starting XI to face the Seagulls 👇#MUFC | #BHAMUN— Manchester United (@ManUtd) May 7, 2022
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Брайтон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
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Комментарии 2
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Ну вот и 2:0, и 11-е поражение
Опять MU-MU никакой. Ноль в створ, жёлтая у Рона и должно быть 2:0.. .
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