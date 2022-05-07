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Чемпионат Англии
Брайтон
69 4 : 0
Ман Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2022, 19:40 | Обновлено 07 мая 2022, 20:54
1129
2

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 мая в 19:30 матч 36-го тура чемпионата Англии

07 мая 2022, 19:40 | Обновлено 07 мая 2022, 20:54
1129
2
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 19:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Брайтон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Hg
Ну вот и 2:0, и 11-е поражение
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0
Hg
Опять  MU-MU никакой. Ноль в створ, жёлтая у Рона и должно быть 2:0.. .
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0
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