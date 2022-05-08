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  4. Брайтон – Ман Юнайтед – 4:0. Позорище. Лучшие моменты разгрома МЮ
Чемпионат Англии
Брайтон
07.05.2022, FT 4 : 0
Ман Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2022, 09:32 |
832
1

Брайтон – Ман Юнайтед – 4:0. Позорище. Лучшие моменты разгрома МЮ

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

08 мая 2022, 09:32 |
832
1
Брайтон – Ман Юнайтед – 4:0. Позорище. Лучшие моменты разгрома МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брайтон» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Смотрите видео голов и обзор матча: 

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Брайтон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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veter
Какая боль. Так можно и на 7-м месте оказаться.
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