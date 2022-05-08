07.05.2022, FT 4 : 0
Англия08 мая 2022, 09:32 |
832
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Брайтон – Ман Юнайтед – 4:0. Позорище. Лучшие моменты разгрома МЮ
Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии
08 мая 2022, 09:32 |
832
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«Брайтон» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Брайтон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Брайтон).
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