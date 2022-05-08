РАНГНИК: «Остается попросить прощения за такое унизительное поражение»

«Брайтон» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник высказался об этом результате.

«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.

Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.

Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — сказал Рангник.

Напомним, что после этого тура «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.