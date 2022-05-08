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Англия
08 мая 2022, 10:21 |
126
1

РАНГНИК: «Остается попросить прощения за такое унизительное поражение»

«Ман Юнайтед» уступили «Брайтону» со счетом 0:4

08 мая 2022, 10:21 |
126
1
РАНГНИК: «Остается попросить прощения за такое унизительное поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Брайтон» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник высказался об этом результате.

«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.

Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.

Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — сказал Рангник.

Напомним, что после этого тура «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

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Источник BBC
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
Я думала этого недофизрука уже выгнали давно.. А он еще тут(( наверно руководство МЮ не хочет видет свою команду даже в ЛК.. если это недорозумение еще руководит МЮ..
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