РАНГНИК: «Остается попросить прощения за такое унизительное поражение»
«Ман Юнайтед» уступили «Брайтону» со счетом 0:4
«Брайтон» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 36 тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 4:0.
Главный тренер МЮ Ральф Рангник высказался об этом результате.
«Ужасное выступление. С первой и до последней минуты этого матча мы делали недостаточно. Мы можем только попросить прощения за такое унизительное поражение.
Мы просто давали «Брайтону» слишком много времени и пространства. Мы даже не могли помешать им отдавать передачи между линиями.
Мы говорили игрокам, что нужно действовать компактнее, но у нас не получалось остановить соперника. Не думаю, что футболисты нас игнорировали, просто у них не получалось. Мы давали слишком много зон «Брайтону», поэтому столь техничный соперник нас наказал», — сказал Рангник.
Напомним, что после этого тура «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.
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