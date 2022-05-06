Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Игра с равными шансами на успех
В субботу, 7 мая, на стадионе «Амекс» в Брайтоне состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором местный «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
«Брайтон»
«Чайки» уже особо ни за что не борются в текущем сезоне. В настоящий момент в активе «Альбиона» 44 очка и девятая позиция в турнирной таблице. Подопечные Грэма Поттера уже вряд ли поднимутся выше в турнирной таблице, а вот остаться в десятке сильнейших будет отличным результатом для команды.
По ходу сезона у «Брайтона» была серия из шести подряд поражений, однако сейчас все наладилось. В последних пяти матчах «чайки» добыли три победы, один раз проиграли и однажды сыграли вничью.
Что касается кадровой ситуации в команде, то не примут участие в этом поединке травмированные Энок Мвепу и Якуб Модер. Также под вопросом выход на поле Джереми Сармиенто.
«Манчестер Юнайтед»
Для «красных дьяволов» текущий сезон можно считать провальным. Команда не смогла добыть ни одного трофея, вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов, еще и не примет участие в следующем розыгрыше самого престижного клубного турнира Старого Света. Манкунианцы, скорее всего, финишируют шестыми и будут представлены в Лиге Европы. Сейчас у подопечных Ральфа Рангника 58 очков и шестая позиция.
Последние игры «Манчестер Юнайтед» проводит крайне нестабильно. Если брать во внимание пять последних матчей, то сначала была победа над «Норвичем», после чего пошли поражения от «Ливерпуля» и «Арсенала», а также ничья с «Челси». В последнем туре «красные» разобрались с «Брентфордом», отправив в его ворота три безответных мяча.
В лазарете «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Люк Шоу, Эрик Байи и Аарон Ван-Биссака. Все они с большой долей вероятности не смогут выйти на поле.
История встреч
Соперники провели между собой в общей сложности 27 матчей. Однозначное преимущество на стороне «Манчестер Юнайтед», который одержал 19 побед. Еще пяти игр завершились вничью, а три раза виктория досталась «Брайтону».
В матче первого круга «Юнайтед» благодаря голам Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша добыл уверенную победу над «Альбионом».
Ориентировочные составы
«Брайтон»: Санчес, Велтман, Данк, Кукурелья, Марч, Биссума, Кайседо, Троссард, Мвепу, Макаллистер, Уэлбек.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Кавани.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.
7 мая, суббота
|«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед»
|Брайтон. Стадион «Амекс». 21:45
|ТВ-трансляция - Setanta Sports+
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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