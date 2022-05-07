Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Команда пропустит сезон Лиги чемпионов
«Манчестер Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Англии на выезде проиграл середняку «Брайтону» со счетом 0:4.
Команде осталось сыграть лишь один матч, а отставание от топ-4 уже составляет 5 пунктов, поэтому новый тренер Эрик тен Хаг остался без Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Чемпионат Англии. 36-й тур
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссар, 60
Брайтон: Санчес, Вельтман, Данк, Кукурелья, Троссар (Мопей, 83), Кайседо, Биссума, Марш (Лампти, 76), Гросс, Макалистер (Вебстер, 67), Уэлбек
МЮ: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Матич (Кавани, 46), Мактоминей, Мата (Магуайр, 71), Эланга (Фред, 46), Фернандес, Роналду
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Рону тут больше не фиг ловить. Спартак Манчестер - отстой.
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