Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Чемпионат Англии
Брайтон
07.05.2022, FT 4 : 0
Ман Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2022, 21:24 |
2219
6

Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение

Команда пропустит сезон Лиги чемпионов

07 мая 2022, 21:24 |
2219
6
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Англии на выезде проиграл середняку «Брайтону» со счетом 0:4.

Команде осталось сыграть лишь один матч, а отставание от топ-4 уже составляет 5 пунктов, поэтому новый тренер Эрик тен Хаг остался без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссар, 60

Брайтон: Санчес, Вельтман, Данк, Кукурелья, Троссар (Мопей, 83), Кайседо, Биссума, Марш (Лампти, 76), Гросс, Макалистер (Вебстер, 67), Уэлбек

МЮ: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Матич (Кавани, 46), Мактоминей, Мата (Магуайр, 71), Эланга (Фред, 46), Фернандес, Роналду

По теме:
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брайтон Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
Футбол | 07 мая 2022, 09:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан

Эра Романа Абрамовича заканчивается

Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Футбол | 07 мая 2022, 20:15 1
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо

Игроки команды U-19 будут работать с основой

Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Футбол | 07.05.2022, 14:41
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Мариуполь: с Азовстали удалось эвакуировать всех детей и женщин
Война | 07.05.2022, 19:45
Мариуполь: с Азовстали удалось эвакуировать всех детей и женщин
Мариуполь: с Азовстали удалось эвакуировать всех детей и женщин
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
MMA | 07.05.2022, 04:41
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
Новини партнерів
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VikyKrasotulechka90
Зачем это дно в ЛЧ?
Ответить
0
pol-55
Хм,в попередньому матчі котив бочку на захист Челсі,а тут на тобі,взагалі то Брайтон бравий,пару турів назад виграв у Тотема(на жаль).
Ответить
0
Hg
Жирная (__!__)
Мало им 0:9 от Ливерпуля, так ещё праздник курортникам устроили. И это ещё шара что не 6:0...
Рону тут больше не фиг ловить. Спартак Манчестер - отстой.
А ЛЧ они давно уже проср*ли.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
05.05.2022, 20:46 26
Футбол
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
05.05.2022, 17:33 11
Футбол
Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
06.05.2022, 03:03 3
Футбол
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
05.05.2022, 21:00 1
Война
Промоутер: «Усик в Саудовской Аравии сможет заработать в 4 раза больше»
Промоутер: «Усик в Саудовской Аравии сможет заработать в 4 раза больше»
05.05.2022, 19:40
Бокс
В боях на Харьковищине погиб чемпион Украины в беге на 400 и 800 метров
В боях на Харьковищине погиб чемпион Украины в беге на 400 и 800 метров
06.05.2022, 08:26 4
Война
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
05.05.2022, 21:06
Война
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
07.05.2022, 09:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем