Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение

«Манчестер Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Англии на выезде проиграл середняку «Брайтону» со счетом 0:4.

Команде осталось сыграть лишь один матч, а отставание от топ-4 уже составляет 5 пунктов, поэтому новый тренер Эрик тен Хаг остался без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссар, 60

Брайтон: Санчес, Вельтман, Данк, Кукурелья, Троссар (Мопей, 83), Кайседо, Биссума, Марш (Лампти, 76), Гросс, Макалистер (Вебстер, 67), Уэлбек

МЮ: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Матич (Кавани, 46), Мактоминей, Мата (Магуайр, 71), Эланга (Фред, 46), Фернандес, Роналду