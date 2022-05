Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В четвертьфинале украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).



Мадрид. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6



Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла во второй раз.



В следующем раунде Тайхман сыграет против Сары Соррибес-Тормо (№47 WTA) или Джессики Пегулы (№14 WTA).

YET TO DROP A SET 👊



🇨🇭 @jilteichmann pushes past Kalinina and continues her stellar run in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/6iEeAmTb4L