Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде
Ангелина слишком устала после предыдущих матчей
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В четвертьфинале украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).
Мадрид. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6
Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла во второй раз.
В следующем раунде Тайхман сыграет против Сары Соррибес-Тормо (№47 WTA) или Джессики Пегулы (№14 WTA).
YET TO DROP A SET 👊— wta (@WTA) May 4, 2022
🇨🇭 @jilteichmann pushes past Kalinina and continues her stellar run in Madrid!#MMOPEN pic.twitter.com/6iEeAmTb4L
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