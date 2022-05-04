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  4. Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде
WTA
04 мая 2022, 20:12 | Обновлено 04 мая 2022, 20:23
1855
6

Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде

Ангелина слишком устала после предыдущих матчей

04 мая 2022, 20:12 | Обновлено 04 мая 2022, 20:23
1855
6
Тайхман остановила Калинину на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В четвертьфинале украинка проиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA). 
 
Мадрид. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 3:6, 4:6
 
Это была третья встреча теннисисток, Тайхман выиграла во второй раз.
 
В следующем раунде Тайхман сыграет против Сары Соррибес-Тормо (№47 WTA) или Джессики Пегулы (№14 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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Умник
Геля не робот. Спасибо. Ты крутая. 
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+3
vital
Немає в чому дорікнути Ангеліні, дійсно основна причина поразки це занадто малий час для відновлення. Все одно молодець за турнір.
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+3
Александр Ад
втомленою виглядала Геля.не встігла відновитися,досвіду набралася попереду Рим та Париж...
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+3
Spectra
Обидно! Поражения чисто и за усталости, а не игры. Часто у женщин бывает: кто потратил меньше сил, тот и выигрывает. Буду ждать финал Пегула-Жабер, ни Тайхманн, ни Александрова, ни Тормо не уровень финала. В Риме, Гели тяжелее будет, там после первого круга придется играть каждый день, так что вряд ли мы её увидим в посеве на РГ.
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+1
Stanislav Matusevych
Грьобані орки зі своїми ракетами не дали подивитись останній гейм матчу. Але, думаю, глобально нічого не змінилося. Ангеліна до кінця не відновилася після вчорашньої битви, тому багато вірних по суті рішень закінчувалися невеликими аутами. Калініна, взагалі-то звикла грати довгі матчі на грунті, але ж раніше то було проти суперниць геть іншого рівня. Грати з топами в рази важче, що сьогодні і відбилося на результаті.
Чекаємо тепер на Ангеліну в Римі.
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0
Alehandro
обидно. собрать 3 скальпа победителей Гренд Слема и уступить этому недоразумению... Очевидно, мало времени восстановления после тяжелого 3-сетового матча с Радукану
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0
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