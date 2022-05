Зинченко попал в сферу интересов Арсенала

«Арсенал» следит за ситуацией вокруг 25-летнего левого защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, который может быть доступен на трансферном рынке летом.

Главный тренер «канониров» Микель Артета полагает, что Зинченко является наилучшим конкурентом для основного левого бека команды Кирана Тирни, который в настоящий момент находится в лазарете.

Артета недоволен тем, как Тирни подменяет 22-летний португалец Нуну Тавареш, подписанный из «Бенфики» летом минувшего года за 8 миллионов евро. Последнее обстоятельство и заставляет руководство «канониров» обратиться к поиску альтернативных кандидатур для конкуренции Тирни.

Отметим, что контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2024 года. Оценочная стоимость футболиста ныне составляет 25 миллионов евро.

