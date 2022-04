Известно, как потратят 1 млн долларов, собранный сборной Украины по теннису

15-16 апреля в Эшвилле женская сборная Украины по теннису провела матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США (2:3).



Главным аспектом этой встречи стал сбор пожертвований для помощи оказавшимся в беде украинцам. В рамках матча был собран миллион долларов США. Эти деньги поступили в USTA и будут перечислены на счет глобальной программы – Ukrainian Crisis Relief Fund by GlobalGiving.



Средства по этой программе будут направлены на обеспечение убежища, питания и воды для беженцев, здравоохранения и психологической поддержки переселенцев, доступ к экономической и образовательной помощи, а также многих других программ для оказавшихся в тяжелом положении украинцев.



Отметим, что честь украинского флага защищали Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда и Людмила Киченок. Весь матч между двумя сборными впервые состоялся не в формате США против Украины, а в уникальном варианте США принимает Украину (USA hosts Ukraine instead of USA versus Ukraine).

Читайте также Украинские теннисистки собрали уже почти $1 млн на гуманитарную помощь