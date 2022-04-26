Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ВИДЕО. Буффон допустил самый грубый ляп за 27 лет своей карьеры

44-летнему голкиперу, возможно, стоит задуматься над завершением выступлений

  • 26.04.2022 14:12
  • 3079 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Буффон допустил самый грубый ляп за 27 лет своей карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Накануне в итальянской Серии Б состоялся матч между «Перуджей» и «Пармой», победу в котором одержали хозяева поля (2:1).

Помог «Перудже» выиграть, среди прочих, и голкипер «Пармы» - легендарный Джанлуиджи Буффон.

Уже на 7-й минуте поединка Буффон допустил ошибку, которую многие эксперты успели назвать самой жуткой в профессиональной карьере этого голкипера. Выйдя за пределы штрафной на мяч, Буффон в какой-то момент просто потерял его из поля зрения и махнул ногой мимо, позволив мячу проследовать в направлении собственных ворот, а игроку «Перуджи» Марко Оливьери беспрепятственно вогнать его в сетку.

Отметим, что в текущем розыгрыше Серии Б на счету Буффона 26 матчей, в которых он пропустил 27 мячей. Контракт ветерана с «Пармой» рассчитан до лета 2024 года, и в последний раз продлевался в феврале.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Макс Максов, 26.04.2022 14:34
    +4
    Буває й таке... У Нойера теж немало таких ляпів!
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 26.04.2022 15:07 (изменен)
    +2
    Простительно,
    ведь на счету Буффона 26 матчей, в которых он пропустил 27 мячей.
    А Парма идёт на 13 месте с РМ +4!!!
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 26.04.2022 14:32
    +2
    Печальний тут навіть не сам ляп, а "швидкість", з якою Буффон кинувся виправляти помилку...
    Ссылка
    online
    umnuy2, 26.04.2022 14:50
    +1
    голевую отдал
    Ссылка
    online
    nick07, 26.04.2022 15:03
    0
    буває, помиляються всі великі гравці. Але Буффону вже пора завершувати, щоб таких "ляпів" було поменше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности