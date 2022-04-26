ВИДЕО. Буффон допустил самый грубый ляп за 27 лет своей карьеры

Накануне в итальянской Серии Б состоялся матч между «Перуджей» и «Пармой», победу в котором одержали хозяева поля (2:1).
Помог «Перудже» выиграть, среди прочих, и голкипер «Пармы» - легендарный Джанлуиджи Буффон.
Уже на 7-й минуте поединка Буффон допустил ошибку, которую многие эксперты успели назвать самой жуткой в профессиональной карьере этого голкипера. Выйдя за пределы штрафной на мяч, Буффон в какой-то момент просто потерял его из поля зрения и махнул ногой мимо, позволив мячу проследовать в направлении собственных ворот, а игроку «Перуджи» Марко Оливьери беспрепятственно вогнать его в сетку.
Отметим, что в текущем розыгрыше Серии Б на счету Буффона 26 матчей, в которых он пропустил 27 мячей. Контракт ветерана с «Пармой» рассчитан до лета 2024 года, и в последний раз продлевался в феврале.
#Buffon has just had an absolute nightmare for Parma in Serie B 😱— Football Transfers (@Transfersdotcom) April 25, 2022
It may just be the worst mistake of his whole career!pic.twitter.com/owteudIgDI
Источник — Sport.ua
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ведь на счету Буффона 26 матчей, в которых он пропустил 27 мячей.
А Парма идёт на 13 месте с РМ +4!!!
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