Завацкая сравняла счет в матче со сборной США, выдав лучшую игру в карьере

Второй номер сборной Украины Катарина Завацкая (№201 WTA) сравняла счет во встрече Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды США.



В поединке против третьего номера американок Шелби Роджерс (№46 WTA), которая заменила Элисон Риск, украинка добыла уверенную победу в двух партиях.



Кубок Билли Джин Кинг

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4



Это был первый матч между теннисистками. Завацкая ранее не обыгрывала соперниц из топ-50, проиграв все пять предыдущих встреч. Также для Катарины это первая победы в одиночных встречах за сборную.



Судьба матча решится в парной встрече, в котором сыграют Людмила Киченок и Даяна Ястремская сыграют против Эйжи Мухаммад и Джессики Пегулы.



США – Украина – 2:2

The 🇺🇦 🆚 🇺🇸 tie goes to the fifth!



Katarina Zavatska beats Shelby Rogers 6-3 6-4 to keep Ukraine's hopes alive #BJKCup pic.twitter.com/3jsZRu8elq