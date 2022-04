Источник: Манчестер Сити согласовал условия личного контракта с Холандом

«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с нападающим «Боруссии» Д Эрлингом Холандом. Об этом сообщает Никола Сквира.

Норвежец будущим летом подпишет контракт с «горожанами» до 2027 года с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов активировать клаусулу игрока, которая становит 75 миллионов евро.

Erling #Haaland is getting closer and closer to #ManchesterCity: agreed personal terms for a contract until 2027 (€30M/year). The striker has decided to leave #BVB this summer and #MCFC are ready to trigger the release clause by €75M. #transfers https://t.co/qtMO3ntjAH