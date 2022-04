Мане обошел Джеррарда в списке лучших бомбардиров Ливерпуля

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бенфику» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:1. Один из голов забил Садио Мане.

Этот гол стал для Мане 22-м за мерсисайдцев в ЛЧ. Сенегальский форвард вышел на 2-е место среди бомбардиров «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Мане опередил Стивена Джеррарда (21 гол). На первом месте по этому показателю — Мохамед Салах (33 гола).

Sadio Mané has now scored more Champions League goals for Liverpool (22) than Steven Gerrard. 🙌



Mohamed Salah is the only player in the club’s history with more (of course). #UCL pic.twitter.com/885lSItONA