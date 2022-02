Легионеры Шахтера покинули Украину

Легионеры «Шахтера» и «Динамо» покинули Украину.

Футболисты пересекли границу с Румынией, где их встретил президент местной федерации футбола Рэзван Бурляну.

Украину покинули Жуниор Мораес, Додо, Исмаили и другие.

EXCL: Romanian FA president awaiting the Shakhtar and Dynamo Kyiv players after they crossed the Romanian border.

42 people (players and their families). All safe and sound on their way to Bucharest right now.

