Сампдория наняла для Супряги переводчика, чтобы тот скорее адаптировался

Итальянская «Сампдория», которая в январское трансферное окно взяла в аренду у киевского «Динамо» форварда Владислава Супрягу, пытается сделать все от нее зависящее, чтобы новичок как можно скорее адаптировался к новым условиям.
Отмечается, что в «Сампдории» наняли для Супряги личного переводчика, который, как ожидается, значительно облегчит жизнь форварда в Италии. Владислав не говорит даже по-английски, из-за чего находить взаимопонимание с партнерами по команде ему крайне непросто.
В «Сампдории» возлагают на Супрягу большие надежды, и в перспективе готовы реализовать опцион на выкуп контракта форварда у «Динамо» за 7 миллионов евро, если украинец начнет демонстрировать свои лучшие качества на поле.
Источник — Club Doria 46
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Неужели парень столько стремившийся в Европу, не выучил азы хотя бы английского?
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