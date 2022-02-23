Сампдория наняла для Супряги переводчика, чтобы тот скорее адаптировался

В генуэзском клубе возлагают на украинца большие надежды

  • 23.02.2022 11:54
  • 743 просмотра
  • 8 комментариев
Сампдория наняла для Супряги переводчика, чтобы тот скорее адаптировался
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Итальянская «Сампдория», которая в январское трансферное окно взяла в аренду у киевского «Динамо» форварда Владислава Супрягу, пытается сделать все от нее зависящее, чтобы новичок как можно скорее адаптировался к новым условиям.

Отмечается, что в «Сампдории» наняли для Супряги личного переводчика, который, как ожидается, значительно облегчит жизнь форварда в Италии. Владислав не говорит даже по-английски, из-за чего находить взаимопонимание с партнерами по команде ему крайне непросто.

В «Сампдории» возлагают на Супрягу большие надежды, и в перспективе готовы реализовать опцион на выкуп контракта форварда у «Динамо» за 7 миллионов евро, если украинец начнет демонстрировать свои лучшие качества на поле.

Источник — Club Doria 46

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    odiniznashih, 23.02.2022 12:30
    +4
    С итальянского на супряжный)
    Неужели парень столько стремившийся в Европу, не выучил азы хотя бы английского?
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    online
    Vitalik_Medvid, 23.02.2022 12:05
    +4
    Я от не розумію - він реально настільки тупий, чи що з тим Супрягою? Та вже приіхав в Італію, в Геную, красиве місто, хороший клуб. Та вивчи ти елементарні фрази , щоб мати можливість спілкуватись. Основні фрази для загального розуміння за тиждень вивчити можна - головне бажання.
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    online
    potemkin78, 23.02.2022 12:34
    +3
    вот почему он в отличии от Шевы не станет топ игроком
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    online
    Vitalii_13UA, 23.02.2022 12:29
    +2
    Только наняли? За все это время? А он, что не учил язык сам с репетитором? Если это так, тогда зачем он поехал, чтобы что? Сказать что он в Италии? Человеку предоставился такой шанс, а он не хочет делать элементарные вещи...
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    online
    Vladyslav Gorbyk, 23.02.2022 12:49 (изменен)
    +1
    2 роки сватали в Італію. Вже повчив би мову хоч для прикола, навіть якщо б не вийшло...
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    online
    Bohdan, 23.02.2022 12:03
    +1
    А що в нього така маленька зарплата, що не вистачає грошей, щоб самому найняти репетитора?
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    online
    Burevestnik, 23.02.2022 11:57
    +1
    неуч...
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    online
    potemkin78, 23.02.2022 13:02
    0
    Disiny7, 23.02.2022 12:59
    Вот он совковый подход к жизни. Ты молодой, перспективный, учи язык международного общения. А потом вопрошают почему спортсмены такие тупые, потому шо бабки шальные есть, а мозга нет
    а гулянки, пьянки, бабы?
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    online
    Disiny7, 23.02.2022 12:59
    0
    Вот он совковый подход к жизни. Ты молодой, перспективный, учи язык международного общения. А потом вопрошают почему спортсмены такие тупые, потому шо бабки шальные есть, а мозга нет
    Ссылка
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