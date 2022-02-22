ХАЦКЕВИЧ: «Может, Супрягу интимные отношения с Савиной не устраивали»

Экс-наставник «Динамо» – о том, почему Владислав рыдал ночами

  • 22.02.2022 14:59
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  • 2 комментария
ХАЦКЕВИЧ: «Может, Супрягу интимные отношения с Савиной не устраивали»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» поделился мнением о перспективах форварда Владислава Супряги, который этой зимой перешел на правах аренды в итальянскую «Сампдорию».

«Почему Супряга рыдал ночами? Это нужно у Даши Савиной спросить. Может быть, это были какие-то их интимные отношения, и его что-то не устраивало. В наших отношениях только профессионализм. Если ты соответствуешь, то ты играешь.

Он, конечно, старался, но он молодой парень. Когда он пришел, ему 17 или 18 лет было. Играл с «Аяксом», 80 тысяч на стадионе. Но не пошло ничего дальше. Продолжай, работай – это то, что я ему и сейчас советую. Молодой парень. Вытащить такой билет, попасть из Днепра в «Динамо». Тебя опять возвращают...

Да, не подошел Хацкевичу, но был Михайличенко, ему тоже не подошел. Тут пришел вообще самый опытный тренер, который есть в Европе. И ты здесь не подходишь. Так видимо проблема не в Хацкевиче. Михайличенко или Луческу, а в самом Владе.

В «Сампдории» еще тяжелее будет. Тут ты разговариваешь на одном языке со своими партнерами, тренерами. Там ему будет очень тяжело в плане адаптации. Языковой барьер...

Никто там тебе рассказывать не будет, что ты должен делать на футбольном поле. Ты должен просто выполнять и соответствовать тому, что от тебя будет требовать тренер. Хацкевич одно требовал, Михайличенко второе, Луческу третье, тренер «Сампдории» будет требовать четвертое.

Но твоя задача – забивать мячи, ты должен быть полезен команде. А не просто, что ты приехал, молодой парень, и тебе сейчас дадут время на адаптацию. Какой-то период времени, конечно, дадут. Набрать форму...

Я не видел давно Влада, но ему нужно, в первую очередь, привести свой вес в порядок. То окружение, которое возле него, они должны в первую очередь советовать парню и помогать ему, а не говорить, какой он классный, что у него все впереди. Но это уже четыре года говорят.

Девочка говорит, что он плачет, тренеры недовольны, но нужно в себе покопаться и работать, терпеть, стиснуть зубы. Надо уважать себя в первую очередь, стремиться расти, а не слушать, что ты такой классный и за тобой половина Европы бегает», - сказал Хацкевич.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    potemkin78, 22.02.2022 15:31
    +2
    тренироваться надо и корону снять
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    online
    umnuy2, 22.02.2022 15:22
    +2
    йому потрібно насамперед привести свою вагу в порядок---я всегда говорил что он распузел,вот и хац подтверждает....хотя в 20 лет будучи футболистом растолстеть это надо уметь
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