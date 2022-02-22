Александр ХАЦКЕВИЧ: «Для Родригеша ночная жизнь очень важна»

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич в рамках проекта «вДесятку» рассказал, как ему удавалось найти подход к проблемным игрокам.

«Я буду лучше работать с такими футболистами, как Родригеш, Мбокани, Женя Хачериди, Денис Гармаш. Они могут быть проблемными в том плане, что хотят больше паузу взять в тренировках, сфилонить. Но, выходя на игры, они отдаются полностью.

У них могут быть проблемы в быту. Для Мбокани и Родригеша ночная жизнь очень важна. Но на базу они приезжали с удовольствием, хотя я видел, что они не выспались. Они делали то, что было нужно на футбольном поле, и давали результат», - сказал Хацкевич.