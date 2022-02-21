ВИДЕО. Хацкевич – о слезах Супряги и авторитетах в Динамо

Рубрика «вДесятку» вернулась! После зимнего перерыва самое время для свежего эксклюзива с топовым гостем – Александром Хацкевичем, экс-тренером киевского «Динамо»! О рыбалке, Суркисе, скандале с Хачериди и почему Супряга плакал в «Динамо»? Хочешь смотреть еще больше хороших интервью? Поставь лайк и подпишись на канал!
00:00 Хацкевич брал паузу в карьере, чтобы подумать о будущем. Что он решил?
01:13 Кто из украинских футболистов готов к трансферу в европейский клуб?
03:13 Три главные ошибки Хацкевича в «Динамо»
05:45 Кем «Динамо» должно усилить позицию центрального нападающего?
08:16 Самый сложный соперник для «Динамо» в чемпионате Украины (спойлер – не «Шахтер»).
09:43 Хацкевич объясняет, почему Фран Соль – не провальный трансфер
11:05 Кто из игроков «Динамо» имеет самый большой авторитет в команде?
14:03 Самые проблемные игроки, с которыми Хацкевич работал в «Динамо»?
15:46 Как Хачериди отказался выполнять требования Хацкевича
17:03 Почему Супряга плакал по ночам?
20:45 Эволюция Динамо при Луческу: есть ли она?
23:43 Если бы Игорь Суркис бросил Хацкевичу вызов в чекане мяча, сидя, что ответил бы тренер?
24:03 Особенности национальной рыбалки от Александра Хацкевича
26:26 Как кавказцы из «Спартака» пытались вынудить Хацкевича подписать контракт
Источник — Sport.ua
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