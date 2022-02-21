ВИДЕО. Хацкевич – о слезах Супряги и авторитетах в Динамо

Рубрика «вДесятку» вернулась! После зимнего перерыва самое время для свежего эксклюзива с топовым гостем – Александром Хацкевичем, экс-тренером киевского «Динамо»! О рыбалке, Суркисе, скандале с Хачериди и почему Супряга плакал в «Динамо»? Хочешь смотреть еще больше хороших интервью? Поставь лайк и подпишись на канал!

00:00 Хацкевич брал паузу в карьере, чтобы подумать о будущем. Что он решил?

01:13 Кто из украинских футболистов готов к трансферу в европейский клуб?

03:13 Три главные ошибки Хацкевича в «Динамо»

05:45 Кем «Динамо» должно усилить позицию центрального нападающего?

08:16 Самый сложный соперник для «Динамо» в чемпионате Украины (спойлер – не «Шахтер»).

09:43 Хацкевич объясняет, почему Фран Соль – не провальный трансфер

11:05 Кто из игроков «Динамо» имеет самый большой авторитет в команде?

14:03 Самые проблемные игроки, с которыми Хацкевич работал в «Динамо»?

15:46 Как Хачериди отказался выполнять требования Хацкевича

17:03 Почему Супряга плакал по ночам?

20:45 Эволюция Динамо при Луческу: есть ли она?

23:43 Если бы Игорь Суркис бросил Хацкевичу вызов в чекане мяча, сидя, что ответил бы тренер?

24:03 Особенности национальной рыбалки от Александра Хацкевича

26:26 Как кавказцы из «Спартака» пытались вынудить Хацкевича подписать контракт