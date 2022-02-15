Задай вопрос Александру Хацкевичу!

Экс-тренер Динамо Киев и сборной Беларуси станет гостем проекта Sport.ua «В десятку»

  • 15.02.2022 12:54
  • 192 просмотра
  • 3 комментария
Задай вопрос Александру Хацкевичу!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Видеопроект Sport.ua «В десятку» представляет новый эпизод. Его героем станет бывший футболист и главный тренер ФК «Динамо» Киев Александр Хацкевич.

Согласно формату проекта, гость получает 10 вопросов: по пять от редакции и читателей сайта Sport.ua. Свои вопросы Александру Хацкевичу вы можете оставлять в комментариях под этой новостью. 

Мы выберем 5 лучших и озвучим гостю.

Напомним, ранее гостями проекта «В десятку» были футболисты Владислав Ващук, Андрей Воробей и Николай Морозюк, боец ММА Игорь Потеря и бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна.

Смотрите: Максим Шацких — новый гость проекта «В Десятку»!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78, 15.02.2022 13:18
    0
    Сергій Лижін, 15.02.2022 13:11
    Что целесообразней Динамо-2 или Динамо Ю-19(21) по вашему мнению?
    а какое он имеет отношение к этому? да он за них выступал но он не их воспитанник, да он бы И.О. тренера Динамо-2 но короткое время и не на постоянной основе. да и уже более 5 лет он не в теме ДК кухни из нутри
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    Сергій Лижін, 15.02.2022 13:11
    0
    Что целесообразней Динамо-2 или Динамо Ю-19(21) по вашему мнению?
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