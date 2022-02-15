Задай вопрос Александру Хацкевичу!

Видеопроект Sport.ua «В десятку» представляет новый эпизод. Его героем станет бывший футболист и главный тренер ФК «Динамо» Киев Александр Хацкевич.

Согласно формату проекта, гость получает 10 вопросов: по пять от редакции и читателей сайта Sport.ua. Свои вопросы Александру Хацкевичу вы можете оставлять в комментариях под этой новостью.

Мы выберем 5 лучших и озвучим гостю.

Напомним, ранее гостями проекта «В десятку» были футболисты Владислав Ващук, Андрей Воробей и Николай Морозюк, боец ММА Игорь Потеря и бронзовый призер Олимпиады в Токио, каратист Станислав Горуна.

Смотрите: Максим Шацких — новый гость проекта «В Десятку»!