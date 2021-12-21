Максим Шацких — новый гость проекта «В Десятку»!

Легендарный футболист «Динамо» Киев Максим Шацких станет гостем очередного эпизода видеопроекта Sport.ua «В Десятку».
Узбекский форвард отдал «Динамо» 10 лет в качестве игрока и три года как тренер. Ему также принадлежит бомбардирский рекорд в чемпионате Украины (124 гола). В составе «Динамо» Максим Шацких выиграл 6 чемпионатов Украины и 5 раз становился обладателем Кубка Украины.
Согласно формату проекта, гость получает 5 вопросов от редакции и 5 вопросов от читателей.
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях.
Предыдущим гостем «В десятку» был Андрей Воробей.
Источник — Sport.ua
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