Максим Шацких — новый гость проекта «В Десятку»!

Экс-нападающий киевского «Динамо» ответит на ваши вопросы

  • 21.12.2021 18:53
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Максим Шацких — новый гость проекта «В Десятку»!
© ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легендарный футболист «Динамо» Киев Максим Шацких станет гостем очередного эпизода видеопроекта Sport.ua «В Десятку».

Узбекский форвард отдал «Динамо» 10 лет в качестве игрока и три года как тренер. Ему также принадлежит бомбардирский рекорд в чемпионате Украины (124 гола). В составе «Динамо» Максим Шацких выиграл 6 чемпионатов Украины и 5 раз становился обладателем Кубка Украины.

Согласно формату проекта, гость получает 5 вопросов от редакции и 5 вопросов от читателей.

Свои вопросы вы можете оставить в комментариях.

Предыдущим гостем «В десятку» был Андрей Воробей.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    rugby1970
    rugby1970, 21.12.2021 19:32
    0
    Максим, с трудом пытался вспомнить хоть один скандальный эпизод в Вашей спортивной биографии... Спасибо за уважение к клубу и его болельщикам! Вам не кажется, что многие недавние и современные так называемые звезды а-ля Селезнев, Алиев, Милевский, которым и негативный пиар приятен, - просто сочетание плохого воспитания, недалекого ума и далеко не выдающегося спортивного таланта?
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