Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA), которая успешно преодолела квалификацию в рамках турнира WTA 1000 в Дохе, узнала соперницу по первому кругу основы.



В основной сетке 19-летняя украинка начнет соревнования матчем против Аны Конюх из Хорватии (№52 WTA). Победительница встречи выйдет на четвертую сеяную Анетт Контавейт из Эстонии.



Отметим, что Костюк и Конюх ранее играли один раз, победила украинка.



Также Марта выступит и в парном разряде. Там она выступит в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

WTA 1000 Doha, qualifiers placed



Golubic vs [Q] Petkovic (R2 vs [7] Swiatek)

[Q] Voegele vs [Q] Juvan

[Q] Zhang vs [Q] Sasnovich (R2 vs [8] Jabeur)

[Q] Kostyuk vs Konjuh (R2 vs [4] Kontaveit)

[15] Ostapenko vs [Q] Dodin

Anisimova vs [Q] Haddad Maia