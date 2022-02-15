Пепе могут дисквалифицировать на два года

Португальский футболист ударил директора «Спортинга»

  • 15.02.2022 10:28
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Пепе могут дисквалифицировать на два года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футболист, защитник «Порту» Пепе рискует на длительное время оказаться без футбола.

Как сообщает A Bola, Пепе могут дисквалифицировать до двух лет за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии.

Судья матча написал в отчете, что Пепе ударил директора «Спортинга» ногой. Согласно правилам лиги, футболиста могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.

Напомним, матч «Порту» – «Спортинг» (2:2) завершился массовой дракой.

Источник — A Bola

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