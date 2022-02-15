Пепе могут дисквалифицировать на два года

Известный футболист, защитник «Порту» Пепе рискует на длительное время оказаться без футбола.

Как сообщает A Bola, Пепе могут дисквалифицировать до двух лет за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии.

Судья матча написал в отчете, что Пепе ударил директора «Спортинга» ногой. Согласно правилам лиги, футболиста могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.

Напомним, матч «Порту» – «Спортинг» (2:2) завершился массовой дракой.