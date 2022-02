Пепе могут дисквалифицировать на два года

Известный футболист, защитник «Порту» Пепе рискует на длительное время оказаться без футбола.

Как сообщает A Bola, Пепе могут дисквалифицировать до двух лет за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии.

Судья матча написал в отчете, что Пепе ударил директора «Спортинга» ногой. Согласно правилам лиги, футболиста могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.

Напомним, матч «Порту» – «Спортинг» (2:2) завершился массовой дракой.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh