Он пропустит матч с Монако. Форвард Лиона вскоре может перейти в MLS

Форвард «Лиона» Джердан Шакири в ближайшее время может перейти в MLS.
Шакири пропустит матч с «Монако», чтобы провести переговоры с клубом «Чикаго Файр».
Как сообщил журналист Николо Скира, футболист и клуб MLS уже договорились о контракте до 2024 года.
30-летний швейцарец провел 16 матчей за «Лион» и забил 3 мяча в текущем сезоне.
🔜 Done Deal! Xheridan #Shariqi to #ChicagoFire from #OlympiqueLyonnais on a permanent deal. Contract until 2024. #MLS #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 4, 2022
Источник — Twitter
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