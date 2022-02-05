Он пропустит матч с Монако. Форвард Лиона вскоре может перейти в MLS

Швейцарец Джердан Шакири ведет переговоры с клубом «Чикаго Файр»

  • 05.02.2022 06:23
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Он пропустит матч с Монако. Форвард Лиона вскоре может перейти в MLS
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джердан Шакири

Форвард «Лиона» Джердан Шакири в ближайшее время может перейти в MLS.

Шакири пропустит матч с «Монако», чтобы провести переговоры с клубом «Чикаго Файр».

Как сообщил журналист Николо Скира, футболист и клуб MLS уже договорились о контракте до 2024 года.

30-летний швейцарец провел 16 матчей за «Лион» и забил 3 мяча в текущем сезоне.

Источник — Twitter

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