Он пропустит матч с Монако. Форвард Лиона вскоре может перейти в MLS

Форвард «Лиона» Джердан Шакири в ближайшее время может перейти в MLS.

Шакири пропустит матч с «Монако», чтобы провести переговоры с клубом «Чикаго Файр».

Как сообщил журналист Николо Скира, футболист и клуб MLS уже договорились о контракте до 2024 года.

30-летний швейцарец провел 16 матчей за «Лион» и забил 3 мяча в текущем сезоне.

🔜 Done Deal! Xheridan #Shariqi to #ChicagoFire from #OlympiqueLyonnais on a permanent deal. Contract until 2024. #MLS #transfers