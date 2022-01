ОФИЦИАЛЬНО. Шота Арвеладзе стал главным тренером английского клуба

Экс-футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе возглавил английский клуб «Халл Сити».

Грузинский специалист подписал контракт с «тиграми» на 2,5 года.

Ранее Арвеладзе работал в «Пахтакоре», с которым по два раза выиграл чемпионат и кубок Узбекистана. В тренерской карьере Арвеладзе также значатся турецкие клубы «Трабзонспор», «Кайcериспор» и «Касымпаша», израильский «Маккаби» Тель-Авив.

«Халл Сити» занимает в Чемпионшипе, втором дивизионе чемпионата Англии, 19-е место из 24 команд после 27 матчей.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome, Shota! 🤝#hcafc