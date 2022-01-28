ОФИЦИАЛЬНО. Шота Арвеладзе стал главным тренером английского клуба

Грузинский специалист подписал контракт с «Халл Сити» на 2,5 года

  • 28.01.2022 00:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Шота Арвеладзе стал главным тренером английского клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шота Арвеладзе и Шенол Гюнеш

Экс-футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе возглавил английский клуб «Халл Сити».

Грузинский специалист подписал контракт с «тиграми» на 2,5 года.

Ранее Арвеладзе работал в «Пахтакоре», с которым по два раза выиграл чемпионат и кубок Узбекистана. В тренерской карьере Арвеладзе также значатся турецкие клубы «Трабзонспор», «Кайcериспор» и «Касымпаша», израильский «Маккаби» Тель-Авив.

«Халл Сити» занимает в Чемпионшипе, втором дивизионе чемпионата Англии, 19-е место из 24 команд после 27 матчей.

Источник — ФК Халл Сити

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